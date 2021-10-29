Ведуча "Право на владу" в прямому ефірі "1+1" прочитала моторошний пост медика про COVID-19

До свого посту при цьому інтерн додав фотографію трупів людей, які померли від коронавірусу / Facebook

У прямому ефірі каналу 1+1 ведуча ток-шоу "Право на владу" Наталія Мосейчук у дуже емоційному Тоні зачитала Facebook-пост лікаря-інтерна Олександрівської клінічної лікарні Михайла Сидоренка.

Далі йде пряма мова молодого медика:

"Шанс вийти з інфекційної реанімації живим зараз становить 50/50, шанс залишитися живим після інтубації і ШВЛ майже нульовий. Це не офіційна статистика, це мої особисті підрахунки, складені за місяць. І знаєте, що я вам скажу: ця хвиля унікальна, тому що вакцини вже є загальнодоступними. Якщо ви потрапляєте в лікарню зараз, то знайте, до вас відразу з порога буде упереджене ставлення, у вас був вибір, ви самі захотіли померти. І ще чим ця хвиля унікальна, це тим, що це "Дельта" і вона веде так само, як і інші штами, але швидше. Місця в реанімації завжди для вас будуть, лікарню вже неможливо перевантажити. Тому що на одного пацієнта завжди знайдеться труп. Пам'ятаю, взимку була ситуація, що чоловік просидів дві години на приймальні з балоном кисню, чекаючи, що хтось помре і звільнить йому місце, дочекався. Зараз цю ситуацію важко уявити, тому що ліжко не встигає охолонути від попереднього пацієнта ‒ просто конвеєр для трупів. Коли ви потрапите в палату, на вас одягнуть маску, з часом від низької сатурації у вас поїде дах і ви будете зривати цю маску, будете намагатися встати, можливо, впадете і зламаєте собі якусь кістку. Тоді санітарки візьмуть і поріжуть синю медичну пелюшку і прив'яжуть ваші руки і ноги до ліжка. І тоді про вас забудуть, ви захочете в туалет, ви захочете води, ви будете видавати якесь незрозуміле мукання з-під маски, але на вас не будуть звертати уваги.

Періодично до вас буду приходити я буду піднімати вас, підкладаючи холодну рентгенівську касету під спину, постараюся розшифрувати, що ви мені намагаєтеся промикати крізь ту маску, але, швидше за все, я вас теж не зрозумію. Коли ви помрете, вас ще будуть намагатися відкачати, зламають ребра, але шансу майже не буде. Вас упакують в чорний поліетиленовий мішок, покладуть на стару потягнену каталку і вивезуть в коридор. Далі ваш лікар вийде з відділення, де будуть стояти Ваші близькі, він скаже, що ви, на жаль, померли. Буквально через секунду в коридорі стоятиме страшний крик. Ви не уявляєте, наскільки це явище вражається в пам'ять, це неймовірно скажений крик. І мені вас не шкода, Ви вже мертві, ви нічого не відчуваєте, а ось вашим близьким буде важко.

Вакцинація - вже далеко не вибір кожного, зараз це все одно, що суспільний обов'язок. Не дозволяє ваша впертість, не вірите? Підійдіть в будь-яке відділення реанімації і постійте трошки, так будуть плакати Ваші близькі, на них вам теж байдуже?",- закінчила цитувати слова Сидоренка риторичним питанням Мосейчук.

Реклама

До свого посту при цьому інтерн додав фотографію трупів людей, які померли від коронавірусу, в чорних мішках.

Мосейчук сказала, що багато колег-медиків не поділяють стиль Сидоренка і його тон, але, на її думку, він мав повне право на таке звернення до людей.

"Ми повинні сказати йому "спасибі" за цю роботу, не переслідувати і не влаштовувати йому булінг", - підкреслила ведуча.

читайте такожЛікар попередив про нові симптоми дельти: "Люди сприймають як ГРВІ"

Нагадаємо, раніше у Львові від коронавірусу померла 28-річна породілля - медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плода на 28 тижні вагітності.

Як розповіли в місцевому перинатальному центрі, дівчина поступила в лікарню вже у важкому стані. До того ж, вона мала надлишкову вагу і не вакцинувалася від коронавірусу.