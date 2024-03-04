Росіяни можуть зупинити наступ по всьому фронту: полковник ЗСУ назвав дату

Полковник ЗСУ в запасі вказує на те, що росіяни в ході наступальних дій використовують стратегію "допустимого коефіцієнту втрат".

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Росіяни можуть зупинити наступ на сході України / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Командування російських окупаційних військ проводить наступальні операції на фронті з метою задовольнити амбіції глави Кремля Володимира Путіна перед виборами у РФ, які відбудуться в березні 2024 року. Після цього можливе зменшення або повне припинення штурмових дій противника.Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

"Все це продовжуватиметься до "виборів Путіна". Чому вони не просто ризикують, а реально йдуть на втрати? Це усвідомлене рішення зазнавати втрат, оскільки стоїть завдання до виборів захопити по максимуму української території", - вважає він.

Він пояснив, що успіхи російської армії в Україні зумовлені значними втратами серед особового складу російської армії. Світан також вказує на те, що ґрунт за останній час трохи висох, але на донецькому чорноземі важку техніку складно використовувати. Тому єдиний спосіб для наступальних дій - це застосування так званих "м'ясних штурмів".

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"Вони діють за такою самою схемою: є певний допустимий коефіцієнт втрат. Грубо кажучи, якщо їм треба захопити один кілометр площі, втративши при цьому тисячу росіян, вони на це йдуть, для них це припустимо, тому що живої сили їм не бракує. Вони можуть втрачати до тисячі на добу. Тому що близько тисячі росіян стає на облік у рекрутингових центрах Росії", - додав експерт.

Військовий експерт також додає, що російське військове командування йде на колосальні дпустимі втрати через бажання вислужитись та задовольнити амбіції російського диктатора Володимира Путіна перед виборами.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Президентські вибори в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після того, як у березні Путін переможе на так званих виборах в Росії, можна очікувати нових спроб наступу. Про це повідомив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Росія проведе свої так звані "вибори" Володимира Путіна, зокрема і на захоплених територіях України. Москва намагається створити ілюзію "високої явки" і вже змусила "голосувати" російських військових у їхніх військових частинах. Про це повідомили у Центрі національного спротиву при ССО ЗСУ.

Як повідомили у Центрі національного спротиву, на "виборах Путіна" дозволено голосувати без паспорта. На окупованих територіях України більшість мешканців відмовляється від російських паспортів.

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