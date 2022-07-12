"Бавовна зайшла в гості": ЗСУ знищили штаб окупантів і стоянку з технікою в Кадіївці

ЗСУ знищили штаб окупантів і стоянку з технікою в Кадіївці/ Telegram СтратКом ВСУ, Википедия

Українські воїни вдарили по росіянах в окупованій Кадіївці Луганської області і показали результати своєї роботи.

У результаті "прильотів" в місті був знищений штаб загарбників. Про це повідомили у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ", оприлюднивши фото.

Також після удару спалахнула стоянка з ворожою військової технікою.

При цьому українські військові пожартували, що це продовжуються гастролі "Дядечка Ленд-ліза".

"Гастролі продовжуються. Щоправда є приємна новина. Музичний гурт поповнився новою солісткою. Прямо зараз оновлений музичний джаз-бенд #Дядичко_Ленд_Ліз, Бавовна і нова солістка Селітра дають концерт оркам в Кадіївці, в приміщенні штабу орків, а також на стоянці техніки навколо нього. Як завжди, вечірка супроводжується фаєр шоу", – повідомили українські воїни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс висловив думку, що війна Росії проти України може вийти за межі нашої держави. Також Рінкевичс висловився і про можливість поширення російської агресії на країни Балтії через блокування Калінінграда.

Раніше голова Луганської ОВА Леонід Гайдай зазначав, що окупаційні війська Росії готують свої резерви з метою початку наступу у Донецькій області. Швидше за все, вони підуть в атаку в напрямку Слов'янська та Бахмута.

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