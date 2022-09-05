Нова 'бавовна' в Криму: в Севастополі та під Євпаторією прогриміли вибухи

Про вибухи повідомляють очевидці в Севастополі, а також в районі Євпаторії.
В понеділок, 5 вересня, стало відомо про нові вибухи, що прогриміли в захопленому Росією Криму.
Відповідне відео публікують в Мережі місцеві жителі.
На кадрах зафіксовано, як у небі з'являється дим, ймовірно після ракетних вибухів.
Крім того, також видно сліди від диму, залишеного після ракетних пусків.
Додамо, що про вибухи повідомляють очевидці в Севастополі, а також в районі Євпаторії.
При цьому окупанти рапортують про нібито роботу систем ППО, уточнюється в повідомленнях.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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