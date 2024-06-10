Вантажівка з 'військовими' номерами прорвала кордон: в Угорщині затримали 32 українців

В Угорщині нелегали покинули автомобіль, проте згодом їх затримала угорська поліція.

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Вантажівка з 32 українцями прорвалася через кордон на Закарпатті / Колаж: Главред, фото: t.me/VGlagola

Вантажівка ГАЗ-66 з нібито військовими номерами у неділю, 9 травня, прорвала кордон на Закарпатті та виїхала до Угорщини. Угорські прикордонники затримали автівку та 32 громадян України. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Вантажівка прорвалася через ділянку кордону в полі. За словами закарпатського журналіста Віталія Глаголи, невідомі прорвалися в Угорщину в районі 225-го прикордонного знаку, між ділянками "Косино" та "Велика Бийгань". Авто мало чорні військові номери "4736 А1".

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федоровапідтвердила інформацію і розповіла, що рух вантажівки в бік кордону зафіксували камери. Група реагування виявила сліди автомобіля, що вели до "суміжної країни".

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"Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на військових ділянках обліку і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули", - зазначив Глагола.

Незабаром угорська сторона повідомила, що вантажівку виявили. Також на околиці села Барабаш затримали 32 українців .

Українські прикордонники затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до незаконного переміщення людей через кордон. З ними проводять фільтраційно-перевіркові заходи.

"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення людей через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", - наголосили українські прикордонники.

Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану В Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан. Однією з головних заборон особливого періоду є заборона на виїзд за кордон військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що правила перетину кордону регулюються постановою уряду №57 і чітко визначають умови перетину кордону під час дії воєнного стану і категорії людей, яким можна перетинати кордон, повідомляє Hromadske.

Мобілізація в Україні - нововведення для українців за кордоном

Нагадаємо, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

Також військовозобов'язані українці, що проживають за кордоном, можуть стати на військовий облік у консульствах без візиту до ТЦК та СП. Це нововведення Кабміну спростить процедуру та допоможе уникнути зайвої бюрократії.

Як раніше повідомляв Главред, прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження через зростання спроб незаконного перетину кордону. Громадянам призовного віку заборонили наближатись до кордону.

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