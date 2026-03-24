Долар з євро різко змінили позиції: новий курс валют на 25 березня

Національний банк України послабив позиції національної валюти відносно долара та євро.

https://glavred.net/economics/dolar-z-yevro-rizko-zminili-poziciji-noviy-kurs-valyut-na-25-bereznya-10751525.html Посилання скопійоване

Курс валют на 25 березня

Ви дізнаєтеся:

На середу, 25 березня, Національний банк України дещо послабив гривню відносно основних іноземних валют, за винятком польського злотого. Долар та євро подорожчали. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 25 березня встановлено на рівні 43,92 грн/дол. Порівняно з вівторком, 24 березня (43,83 грн/дол.), американська валюта здорожчала на 9 копійок.

відео дня

Менш помітно, але також зросла вартість євро. Єдина європейська валюта у середу коштуватиме 50,90 грн/євро, що на 1 копійку більше, ніж було напередодні (50,88 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,85/43,89 грн/дол., а гривні до євро - 50,75/50,78 грн/євро.

Курс злотого на 25 березня

На відміну від долара та євро, польський злотий у середині тижня дещо подешевшав. Його курс знизився на 2 копійки - з 11,93 грн у вівторок до 11,91 грн на середу.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 березня НБУ встановив нові курси валют. Долар майже не змінився - 43,83 грн/дол. Євро підріс до 50,88 грн/євро, а польський злотий зріс до 11,93 грн/злотий.

Також кандидат економічних наук та незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначив, що у Держбюджеті-2026 середньорічний курс долара закладено на рівні 45,7 грн/дол., що робить можливим поступове ослаблення гривні протягом року.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак додав, що попри рекордні золотовалютні резерви НБУ, курс долара та євро зростає через валютні спекуляції.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред