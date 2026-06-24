Долар обвалився, євро продовжує стрімко летіти вниз - курс валют на 25 червня

НБУ опублікував офіційний курс валют на четвер, 25 червня.

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Курс валют на 25 червня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Як зміниться курс євро

Яким буде курс злотого 25 червня

На четвер, 25 червня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар та євро послабили свої позиції відносно гривні. Злотий теж показує спад відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 25 червня

На четвер, 25 червня, Національний банк України дещо послабив офіційний курс долара США. Таким чином американська валюта послабила свої позиції відносно гривні на 2 копійки - до 44,86 гривні за долар.

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Курс євро на 25 червня

Курс євро стрімко полетів униз. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,88 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла на 22 копійки.

Курс злотого на 25 червня

Злотий також продемонстрував спад. НБУ зменшив курс польського злотого до гривні на 25 червня порівняно з 24 червня на 6 копійок - до 11,86 гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Коли курс долара може зрости до 51 гривні

Фінансист і економіст Сергій Фурса переконаний, що курс долара в Україні може зрости до 51 гривні найближчим часом, а саме - наступного року або у 2028 році.

За його словами, в умовах повномасштабної війни говорити про повноцінний ринковий курс валюти некоректно, оскільки ситуація значною мірою залежить від регулювання з боку Національного банку України.

"Потрібно поступово вживати заходів щодо курсу, щоб девальвація відбувалася хоча б поступово, компенсуючи існуючу інфляцію", - підкреслив він.

Курс валют - останні новини

Раніше повідомлялося, що протягом другого півріччя 2026 вартість долара може зрости до 46,5 гривень. Про це в коментарі Главреду сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов. За його словами, головним інструментом збереження прогнозованої курсової динаміки залишатиметься режим "керованої гнучкості".

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий вважає, що найближчими днями курс долара в Україні навряд чи перевищить позначку 45,2 гривень. Кінець червня може супроводжуватися підвищеною мінливістю курсу, однак підстав говорити про початок стійкої девальвації наразі немає.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що найближчий місяць принесе ясність, чого очікувати від курсу. За його оцінкою, офіційний курс дійде у липні до 45,5–45,6 грн/долар і зупиниться.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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