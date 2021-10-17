"Грів крісло Путіна": у Зеленського висміяли Медведєва за українофобський опус

Дмитро Медведєв і Володимир Путін / Reuters

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров прокоментував публікацію статті в російській пресі, присвячену Україні, за підписом заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

Як підкреслив він в ефірі каналу Дом, екс-президент РФ своєю статтею про Україну намагався нагадати про себе і свої висловлювання міг не погоджувати з Кремлем, оскільки став давно забутою політичною фігурою.

"Ну хто такий Медведєв зараз ... у російській політиці вся його роль зводилася до того, щоб гріти крісло Володимира Путіна між двома його президентськими термінами. Зараз він завідувач політичного кладовища - Радбеза РФ, які абсолютно ні на що не впливає. Тому ця його стаття, може, спроба якось нагадати про себе, про те, що він взагалі є. Інакше, крім таких ось випадів, про нього вже ніхто не пам'ятає, а в самій РФ над ним відверто знущаються", – говорить прес-секретар президента України.

Разом з тим він не впевнений, чи санкціонував Кремль цей його випад у бік України, і чи можна це вважати офіційною позицією Москви.

"Якщо вони бачили цей текст – тоді це сумно, це плачевна ситуація в рівні політичної дискусії в РФ. Ви можете собі уявити, щоб Франція або Німеччина – у яких століття сусідських "терок" і конфліктів – так висловлювався про лідерів іншої сторони. Якщо це не санкціоновано вищим керівництвом РФ, тоді це хамство і маячня", – додав Никифоров.

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Нагадаємо, колишній президент і прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, якого відправили в почесне заслання на посаду заступника голови Радбезу РФ, написав українофобську статтю, в якій перерахував заїжджені кремлівські штампи про Україну.