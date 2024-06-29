Графіки вимкнення світла на 30 червня: в які години будуть найбільші обмеження

Графіки вимкнення електроенергії 30 червня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів протягом всієї доби.

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Графіки вимкнення світла на 30 червня / колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні у неділю, 30 червня, графіки погодинних вимкнень електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Там також зазначають, що з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.

"Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", - наголосили в Укренерго. відео дня

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко прогнозує, що за базовим сценарієм відключення світла взимку триватимуть 12 годин на добу.

В той же час, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що українцям слід готуватися до того, що періоди відключень світла збільшаться. Це, ймовірно, відбудеться в липні-серпні, коли буде пікове споживання електроенергії в Україні.

Варто зауважити, що причиною частих відключень електроенергії в Україні стали атаки Росії на енергетичні об'єкти. З понеділка ситуація значно погіршилася через атаку окупантів.

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