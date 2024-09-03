Графік вимкнення світла на 4 вересня: обмеження будуть слабшими

Протягом доби енергетики вимикатимуть світло за графіками для однієї та двох черг.

https://glavred.net/ukraine/grafik-otklyucheniya-sveta-na-4-sentyabrya-ogranicheniya-budut-bolee-slabymi-10593935.html Посилання скопійоване

Графік вимкнення світла 4 серпня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

В Україні у середу, 4 вересня, протягом всієї доби будуть діяти графіки вимкнення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла для однієї черги будуть діяти у період з 00:00 до 5:00 та з 11:00 до 15:00. Вимикати світло одразу для двох черг будуть у період з 5:00 до 11:00 та з 15:00 до 24:00.

"Увага! В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Що означають черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Глава Укренерго сказав, чи будуть блекаути взимку. За його словами, наразі складно прогнозувати, скільки годин зі світлом українці матимуть взимку - все залежатиме від обсягів імпорту електроенергії та погоди.

Експертка зізналася, як обстріли ГЕС і ТЕС "вдарять" по енергетиці. Україні не вистачає балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів, зазначила Ольга Кошарна.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-агресор Росія хоче повністю вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, тому продовжить ракетні удари по території нашої держави. Однак наслідки таких ударів ніхто не може спрогнозувати. На його думку, зараз рано говорити, що найгірше позаду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред