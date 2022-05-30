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"Гради – щогодини, Піони, танки": воїн ЗСУ розповів про жорстокі бої за "дорогу життя" на Донбасі

30 травня 2022, 15:42

По українських бійцях, які утримують позиції поблизу траси Бахмут-Лисичанськ, окупанти майже безперервно гатять з мінометів, Градів та іншої зброї.

Воїн ЗСУ розповів про жорстокі бої за "дорогу життя" на Донбасі/ Макс Левін, Facebook

Російські загарбники не полишають спроб взяти під контроль трасу Бахмут-Лисичанськ на Донбасі, яку називають "дорогою життя". Українські військові утримують свої позиції поблизу цієї траси, проте ворог постійно обстрілює ці позиції з різної зброї.

Про те, як вдається утримуватися на зайнятих рубежах, і з якої зброї противник гатить по захисниках України, розповів у Facebook колишній народний депутат Ігор Луценко, який зараз служить в одній з військових бригад ЗСУ і боронить рідну землю зі зброєю в руках.

За його словами, українські військові тримають села обабіч траси Бахмут-Лисичанськ. Окупанти постійно гатять по позиціях захисників України з мінометів, роблячи лише невеликі перерви між обстрілами.

"Так само часто – БМД-4, 100 мм (бойова машина десанту – ред.). Раз у день – обстріл Піоном (російська самохідна гармата артилерії – ред.). Гучно. Спорадично виїжджають танки і валять (не стріляють, а саме валять) з посадки. Вихід-прихід, вихід-прихід. Бах-бах, бах-бах! Відстрілюють швидко 10-15 пострілів і тікають", – розповідає захисник України.

Ворожі гелікоптери літають раз у 2-3 години. Бійців рятує від них те, що мають декілька секунд, щоб сховатися. За словами Луценка, воїни уже звикли до комбінації звуків ''гул двигунів – хвилі грому". Літаки літають не частіше разу на день.

"Гради кожну годину. Але буває по кілька годин без градів. Гради – касетні і звичайні. 152 чомусь вирізнити не можу. Бачив розбиту д-30 на дорозі на зайнятій противником території, але більше слідів такої артилерії не знаходив. Звісно, ми на це все відповідаємо, за обставинами", – зазначив Луценко.

Яка ситуація на фронті на Донбасі

Раніше глава Луганської ВЦА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ відкинули російських окупантів з траси Лисичанськ-Бахмут. Він зазначив, що тепер траса менше прострілюється і по ній можуть пересуватися гуманітарні вантажі.

Також повідомлялося, що російські окупанти змогли зайти на околиці Сєвєродонецька Луганської області. Вони контролюють смугу в близько сто метрів, просунутися далі не змогли. Українські воїни тримають оборону.

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