'Готують катастрофу': Гозман пояснив, чому РФ так клянчить переговори з Україною

Путін може готувати катастрофу для України / Колаж: 93 ОМБр, скріншоти YouTube

Російський опозиціонер Леонід Гозман заявив, що у Кремлі домагаються переговорів з Україною не просто так. Російська влада може підготувати для України катастрофу, прикриваючись режимом припинення вогню. Про це Гозман розповів в ефірі програми "Аргумент" на УНІАН.

"Коли диктатори отримують по морді, вони починають взагалі бути схильними до переговорів. Коли Путін говорить про переговори, ...він говорить, як деякі його люди кажуть, що переговори з урахуванням нових територіальних реалій, так... або переговори, але, звичайно, на умовах Москви. Тобто, мабуть, вони хочуть сказати, що все, що ми захопили, ми захопили, а решта - гаразд, давайте припинення вогню", - заявив політик.

На думку російського опозиціонера, "таке припинення вогню буде підготовкою катастрофи для України".

"Тому що, якщо зараз припинити вогонь, то Путін зможе перегрупуватися, здобути нову зброю, оснастити нові війська і з новими силами - вперед...", - пояснив Гозман.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Також Зеленський наголосив, що заяви керівництва Росії про готовність до переговорів є брехнею і це дуже добре розуміють у світі.

"Абсолютно божевільна впертість господарів нинішньої Росії – кращий показник, що так само брехливо і все, що вони розповідають деяким іноземним лідерам про свою нібито готовність до переговорів. Коли хтось думає про переговори, він не шукає, як обдурити всіх навколо, щоб відправити ще десятки або сотні тисяч людей в м'ясорубку – мобілізованих або у вигляді якихось найманців", - сказав президент.

Більше новин про переговори України та РФ: