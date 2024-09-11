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"Готується щось дуже цікаве": Гетьман заявив, що на РФ чекають сюрпризи

Анна Ярославська
11 вересня 2024, 02:57
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Люди, які мають стосунок до військових таємниць, не можуть сказати вголос, що готується, інакше зникне ефект несподіванки.
Олексій Гетьман, Курська область,
Олексій Гетьман вважає, що операція в Курській області - це не останній сюрприз для РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/alexeyhetman, deepstatemap

Курська операція стала несподіванкою і для ворога, і для країн Заходу, і для самих українців. Військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман не виключає, що ЗСУ можуть готувати ще кілька неприємних сюрпризів.

"Люди, які мають стосунок до військових таємниць, не можуть сказати вголос, що готують те й те, тому що зникне ефект несподіванки. Але із суто людської точки зору дуже важко втриматися. Послухайте Буданова, Умерова, Малюка і Зеленського - по очах видно, за невербальними ознаками, що щось готується, причому щось дуже цікаве. Вони ледь стримуються, щоб не сказати, що саме. Вони не мають права говорити", - сказав Гетьман під час чату на Главреді.

За словами Гетьмана, він упевнений, що щось готується - і це буде дуже несподівано і для Росії, і для нас.

"І це дуже добре, що ми з вами не знаємо, що саме готується. Адже росіяни кажуть, що 60% розвідданих вони черпають із наших відкритих джерел", - резюмував експерт.

Хто такий Олексій Гетьман

Майор запасу Збройних сил України. Проходив службу в батальйоні імені генерала Кульчицького. Ветеран російсько-української війни. Виступає як військовий експерт і аналітик у низці провідних ЗМІ.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, у якому він спрогнозував перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю NBC News, що Україна має намір безстроково утримувати взяті під контроль російські території в Курській області.

Зеленський підкреслив, що Україні не потрібна та земля і вона не має наміру привносити туди "свій спосіб життя". Сама Курська область, додав президент, є частиною "мирного плану", запропонованого, зокрема, США.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна здійснила операцію в Курській області, оскільки цей регіон виявився найвразливішим місцем в обороні російських окупантів. Наступ ЗСУ переніс бойові дії на територію РФ і значно поповнив український обмінний фонд.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров прокоментував перспективи операції українських сил у Курській області.

"Я вважаю, що якщо будуть можливості для подальшого захоплення якихось позицій, ми, звичайно ж, це будемо робити", - вважає він.

Полковник запасу, член Асоціації полковників з Литви Вайдотас Малініоніс заявив, що Курська операція ЗСУ може мати великий вплив на результат війни на користь України.

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