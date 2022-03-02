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"Готуємо коктейлі, зброю і боремося": жителі Конотопа послали загарбників у відомому напрямку

2 березня 2022, 12:08

Росіяни виставили умову Конотопу - або місто здається, або його обстрілюють артилерією.

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Росіяни виставили умову місцевій владі - або місто здається, або його обстрілюють артилерією / скріншот з відео

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що російські війська, які зайшли в місто, поставили ультиматум місцевій владі. За його словами, якщо жителі будуть чинити опір, то місто накриють артилерією.

Окупанти вмовляли мера, щоб той здався.

Артем Семеніхін, міський голова Конотопа: "росіяни приїхали до нас і сказали, щоб я віддав місто під їх контроль. Я сказав "Ідіть на [неценз.]! Ви - окупанти". А вони: "Ми - не окупанти. У нас спецоперація. Давайте співпрацювати. Буринь співпрацює". Я кажу, ми не будемо співпрацювати. Такий ось [незенз.]. Вони до 12.00 їдуть до нас. Ми готуємо коктейлі, зброю і боремося".

Також мер Конотопу заявив, що окупанти висунули ультиматум: або він здає місто, або місто розносять артилерією. Міський голова та мешканці зараз вирішують, що робити далі.

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ за два дні оборони Сумської області від наступу Росії знищили величезну кількість техніки окупантів. Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, інформацію про пересування ворога військовим повідомляють місцеві жителі.

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