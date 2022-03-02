Окупант несе колосальні втрати на Сумщині: ЗСУ відзвітували про знищення ворога

/ https://t.me/Zhyvytskyy

ЗСУ за два дні оборони Сумської області від наступу Росії знищили величезну кількість техніки окупантів.

Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що вся інформація про місцезнаходження ворожої техніки систематизується і перевіряється.

Так, з 28 лютого по 1 березня знищено:

на Лебединщині 60 танків, 4 Буки, до 10 САУ (поблизу села Боровеньки), САУ до 20 одиниць, БМП 20, Гради 15 (поблизу села Московський Бобрик).

60 танків, 4 Буки, до 10 САУ (поблизу села Боровеньки), САУ до 20 одиниць, БМП 20, Гради 15 (поблизу села Московський Бобрик). в Охтирському районі близько 100 одиниць військової техніки (вздовж дороги біля населеного пункту Шевченкове), близько 100 танків і БТРів (між селами Довжик і Чупахівка).

близько 100 одиниць військової техніки (вздовж дороги біля населеного пункту Шевченкове), близько 100 танків і БТРів (між селами Довжик і Чупахівка). Вечір 1 березня: Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гряди. Біля с. Пустовійтівка Роменського району

"Спасибі кожному причетному! Сумщина - північний форпост України! Оборона Сумщини - це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", - підсумував Живицький.

Нагадаємо, російські військові сили окупували місто Тростянець Сумської області. Загарбники почали проводити рейди по домівках і хапати місцевих жителів, витягуючи їх на вулиці.

Читайте також: