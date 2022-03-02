У Миколаєві висадився ворожий десант: у місті екстрено ввели комендантську годину

Російський десант висадився в Миколаєві / Reuters

У Миколаєві в районі Баловного висадився ворожий десант. Голова ОДА Віталій Кім закликав людей просять покинути вулиці і ввів комендантський час.

"Миколаїв. Висадка десанту в районі Баловного. 4 вертольоти. Оголошую комендантський час! До наступних вказівок. Всі йдемо з вулиць", - сказав він у Telegram.

За словами губернатора, ворожі літаки летять з боку Севастополя.

Пізніше Кім додав, що в аеропорту пройшла висадка російських окупантів, а в Жовтневому спостереження поки присутність висадки не підтвердило. Він віддав наказ стріляти на поразку. Деяких окупантів вже "поклали" українські бійці.

Також, за словами губернатора, тривають бої біля Калинівки. Там розбили росіян, частина з них пішла назад у бік Баштанки.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська йдуть у бік Енергодара, де розташована Запорізька АЕС. У зв'язку з настанням, в місті оголосили тривогу.

Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що загарбники підійшли до Енергодару вранці, 2 березня. Крім того, вони вже кілька разів намагалися штурмувати Запорізьку АЕС.

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