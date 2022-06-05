"Ганяють" літаки в напруженому режимі: Жданов оцінив небезпеку від авіації РФ

Жданов оцінив небезпеку від авіації РФ/ УНІАН, Главред

Російські окупанти останнім часом значно посилили використання авіації у війні проти України. Вони виконують не менше 160 літако-вильотів на добу.

Таке активне застосування авіації ворогом створює напруження. Про це розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у коментарі журналістам ТСН. Так він відповів на запитання, чому зараз значно активізувалося застосування Росією авіації, і чим це небезпечно.

За його словами, в окупантів наразі в боєздатному стані залишилася лише третина їхніх повітряних суден.

"Авіації лишилася десь третина із тієї, яка може виконувати бойові завдання. Третина для Російської Федерації – це обчислюється як близько 100 літаків. Тому те, що вони здійснюють, за даними нашого Генштабу, 160, а в критичні моменти до 190 літако-вильотів на добу – це справді режим дуже напружений", – зазначив військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова передати Україні бойові танки "Leopard" і зенітно-ракетні комплекси. Якщо раніше наша країна отримувала від цієї держави лише боєприпаси і легке озброєння, то зараз іспанський уряд "дозрів" до надання Україні серйознішої військової допомоги – важкого озброєння.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін погрожує нанесенням нових ракетних ударів по території України. В інтерв'ю, опублікованому росЗМІ, він заявив, що РФ зробить відповідні висновки, якщо захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.

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