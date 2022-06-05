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Танки Leopard і ЗРК: Іспанія "дозріла" до постачання Україні важкого озброєння – ЗМІ

5 червня 2022, 11:47

Україна раніше отримувала від Іспанії лише боєприпаси та легке озброєння, тепер звідти планують відправити бойові танки та зенітно-ракетні комплекси.

Бойовий танк Leopard 2
Іспанія може надати Україні танки Leopard і ЗРК/ Bundeswehr

Іспанія готова передати Україні бойові танки "Leopard" і зенітно-ракетні комплекси. Якщо раніше наша країна отримувала від цієї держави лише боєприпаси і легке озброєння, то зараз іспанський уряд "дозрів" до надання Україні серйознішої військової допомоги – важкого озброєння.

Таким чином, Іспанія готова зробити якісний стрибок у військовій підтримці нашої держави перед лицем російської збройної агресії. Про це пише іспанське видання El Pais із посиланням на урядові джерела.

"Згідно з джерелами в уряді, Іспанія готова зробити якісний стрибок у військовій підтримці України проти російського вторгнення. Якщо досі вона доставляла боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння (гранатомети С-90 або кулемети), то зараз готується до постачання важкого озброєння", – наголошується у матеріалі видання.

У статті видання зазначається, що іспанське Міноборони уже завершує постачання до України батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide.

Також уряд держави готовий надати Києву бойові танки Leopard A4, які уже упродовж десяти років перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі.

Танки будуть поставлятися з партії таких моделей, які Німеччина продала Іспанії в 1995 році – тобто ще до того, як був підписаний контракт на виробництво Leopard в Іспанії.

Танк Leopard 2/ Bundeswehr

Джерела видання припускають, що Україна може отримати близько 40 танків з цієї партії. Їх відремонтують і передадуть українській армії. Проте джерела в той же час висловили думку, що для ремонту і подальшої передачі цих танків знадобиться певна робота з модернізації з боку промисловості, яка навряд чи проводитиметься у той час, коли відбувається загальне зростання військових витрат у Європі.

Також зазначається, що Іспанія запропонувала Україні провести навчання для українських військових, як поводитися з такими танками. Це навчання спочатку буде проведене у Латвії, де армія Іспанії у межах операції НАТО розмістила контингент із 500 солдатів з 6 танками Leopard 2E. Другий етап навчання планують провести вже у самій Іспанії.

Танки Leopard – що про них відомо

Leopard 1 – це основний бойовий танк, який розроблявся і виготовлявся в Західній Німеччині. Його взяли на озброєння у 1965 році. Він став першим німецьким танком, який був створений після Другої світової війни.

Пізніше його взяли на озброєння у 12 країнах на чотирьох континентах. Завдяки тому, що проводилися програми з модернізації, така техніка досі лишається на озброєнні у 12 країнах на чотирьох континентах світу.

Бойові танки Leopard A4, про які говорилося, що саме їх може надати Україні Іспанія, є однією з удосконалених версій танків Leopard. Зокрема, у них повністю переробили башту, щоб покращити її захищеність, замінили двигун, а також встановили краще електрообладнання і новий, високоякісний далекомір для командира танку.

Нагадаємо, у квітні зявилася інформація, що німецький оборонний концерн Rheinmetall направив заявку уряду ФРН на схвалення поставки Україні 88 танків Leopard 1A5. Вартість раніше використовуваних танків Leopard 1A5 становить близько 115 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що перші чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, які США передадуть Україні, вже знаходяться в Європі. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політики Колін Кол.

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