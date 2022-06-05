Путін погрожує новими ударами по території України

РФ відреагує на постачання заходу Україні ракет дальньої дії.
Президент РФ Володимир Путін погрожує нанесенням нових ракетних ударів по території України.
В інтерв'ю, опублікованому росЗМІ, він заявив, що РФ зробить відповідні висновки, якщо захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.
"Якщо вони будуть і будуть поставлятися, з цього ми будемо робити відповідні висновки і застосовувати свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб наносити удари по тих об'єктах, по яких ми поки не наносимо", - сказав Путін.
читайте такожТу-95 били з акваторії Каспійського моря: нові подробиці ракетного удару по Києву
.
Нагадаємо, в неділю вранці, 5 червня, в Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому і Дніпровському районах під час повітряної тривоги.
У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з'явилася в соцмережах, одна з ракет потрапила в нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.
Пізніше стало відомо про одного постраждалого в результаті обстрілу.
читайте такожВорог б'є по об'єктах Укрзалізниці: нові деталі ракетного удару по Києву
Читайте ще:
- Ракетний удар по Одещині: окупанти знищили " стратегічно важливий об'єкт – - туалет на пляжі
- У Білорусі розгорнули ракетні дивізіони, готуються до навчань - Генштаб
- Вранці ворог завдав два ракетних удари по Одеській області: що відомо на даний момент