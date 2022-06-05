Путін погрожує новими ударами по території України

Володимир Путін / Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін погрожує нанесенням нових ракетних ударів по території України.

В інтерв'ю, опублікованому росЗМІ, він заявив, що РФ зробить відповідні висновки, якщо захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.

"Якщо вони будуть і будуть поставлятися, з цього ми будемо робити відповідні висновки і застосовувати свої засоби ураження, яких у нас достатньо, для того, щоб наносити удари по тих об'єктах, по яких ми поки не наносимо", - сказав Путін.

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Нагадаємо, в неділю вранці, 5 червня, в Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому і Дніпровському районах під час повітряної тривоги.

У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з'явилася в соцмережах, одна з ракет потрапила в нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.

Пізніше стало відомо про одного постраждалого в результаті обстрілу.

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