Голосував за війну: заступник голови Держдуми РФ володіє в Україні енергетичними об'єктами

Олександр Бабаков / pixabay

СБУ оголосила підозру заступнику глави Держдуми Росії Олександру Бабакову, який голосував за анексію українських територій. Також він володіє енергетичними компаніями, які обстрілює Росія.

Як йдеться у повідомленні СБУ, за даними слідства, Бабаков шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії і голосував за анексію українських територій.

За даними СБУ, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з працюючих в Україні енергетичних компаній.

Зокрема, в її управлінні знаходяться об'єкти енергетичної інфраструктури в:

Житомирський,

Херсонський,

Кіровоградський,

Чернівецький,

Рівненській областях,

Києві.

Їх окупанти регулярно обстрілюють ракетами.

Попрічнику Путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст.110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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