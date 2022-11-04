Графік відключення світла 4 листопада: де в Україні відключатимуть електроенергію

Відключення світла / УНІАН, Вікіпедія

У 10 областях України в п'ятницю, 4 листопада, будуть застосовані планові відключення світла.

Як повідомляє Укренерго в Facebook, це необхідно для того, щоб зменшити навантаження на електромережі.

За даними компанії, графіки погодинних відключень в діятимуть з 00:00 до 24:00 в таких областях:

Дніпропетровський,

Кіровоградський,

Запорізький,

Сумський,

Харківський,

Полтавський.

При цьому графіки відключень світла з 07:00 до 22:00 будуть введені в Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яка збільшилася через пошкодження від ворожих обстрілів і сезонного зниження температури", - зазначають в "Укренерго".

Графіки можна знайти на сайтах обленерго:

Відключення світла в Україні

Раніше в ресурсопостачальної організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні віднедавна інженери чітко діляться на два типи - аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі живляться від тієї ж лінії, що і лікарні, школи, водоканали або стратегічні об'єкти. А такі об'єкти не можна відключати від електроенергії.

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