Рік 'невизначеності' минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

Україна погодилася прийняти гелікоптери в їх поточному стані, без попереднього ремонту.

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Португалія відправила до України шість вертольотів Ка-32 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, wikipedia.org

Португалія передала Україні шість пожежних гелікоптерів Ка-32 російського виробництва. Остання вантажівка із частиною цього вантажу вирушила у п’ятницю. Про це повідомляють португальські ЗМІ, посилаючись на заяву Міністерства оборони країни.

Відомо, що ще у жовтні 2022 року тодішній міністр оборони Португалії Хелена Каррейрас пообіцяла відправити Україні шість російських гелікоптерів, які не мали ліцензії на експлуатацію в Португалії. Один з цих гелікоптерів навіть вийшов з ладу через аварію.

Проте у листопаді 2023 року, більше ніж через рік після оголошення про передачу, гелікоптери ще залишалися у Португалії. Лісабон зазначав, що чекає вказівок від "українського партнера" щодо подальших кроків у цьому процесі.

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"Після тривалого періоду невизначеності та переговорів нинішній Уряд (...) погодив транспортування гелікоптерів з українською владою, зокрема з українським посольством у Лісабоні та українським Міністерством оборони", - йдеться в заяві Міноборони Португалії.

Згідно з повідомленням, Україна погодилася прийняти гелікоптери в їхньому поточному стані, тобто без попереднього ремонту. Ці гелікоптери уряд Португалії придбані у 2006 році.

Що за вертоліт Ка-32? Ка-32 (за кодифікацією НАТО: Helix-C) - радянський і російський середній транспортний гелікоптер співвісної схеми з двома турбовальними двигунами та шасі, що не прибираються, повідомляє "Вікіпедія".

Військова допомога Україні після "Рамштайну" - новини за темою

Нагадаємо, 6 вересня на авіабазі НАТО Рамштайн відбулося 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Основні теми: системи ППО, боєприпаси, техніка та посилення далекобійних спроможностей України.

На засіданні Німеччина заявила, що передасть Україні 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000 та 77 танків Leopard 1A5, а США оголосили про новий пакет допомоги на 250 млн доларів. Канада надасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7, 1300 боєголовок, 970 кулеметів та 10500 пістолетів.

Про головні результати зустрічі і оголошені пакети допомоги від країн Заходу читайте в матеріалі Главреду.

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