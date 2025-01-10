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Головні симптоми вірусу HMPV: чи чекати на нову пандемію та в чому небезпека хвороби

Олексій Тесля
10 січня 2025, 02:05
13
Симптоми метапневмовірусу схожі на грип - нежить і температура.
вірус
/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • Ризик зараження HMPV: що важливо знати
  • Симптоми метапневмовірусу

Новий вірус із Китаю метапневмовірус людини (HMPV), який почав поширюватися перед Новим роком, не схожий на небезпечний ковід, який стрімко поширювався п'ять років тому.

Експерти з охорони здоров'я кажуть, що метапневмовірус не схожий на ковід, тому що він не новий. Людство знає його вже десятиліття, повідомляє Бі-бі-сі.

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Експерти вважають, що метапневмовірус існував за десятки років до сьогоднішнього дня. Зазвичай його симптоми схожі на грип - нежить і температура, але у важких випадках є ризик респіраторних проблем.

За словами фахівців, це циклічний вірус, але хвороба протікає важче, якщо людина стикається з HMPV уперше. Однак у багатьох імунітет до метапневмовірусу вже є.

Ризик зараження HMPV: що важливо знати

Як уточнив у коментарі ТСН генеральний директор Центру громадського здоров'я Михайло Росада, цього епідсезону зареєстровано чотири лабораторно підтверджені випадки захворювання, а торік - сім.

"Безперечно, ризик захворювання підвищений з огляду на інтенсивну циркуляцію вірусу серед населення та активні міграційні процеси. Однак поки що тенденції до розвитку спалаху метапневмовірусної інфекції не фіксуються", - пояснив він.

Симптоми метапневмовірусу

Центр громадського здоров'я МОЗ України зазначає, що симптоми метапневмовірусу схожі на прояви інших гострих респіраторних вірусних інфекцій:

  • Підвищення температури тіла. Найчастіше температура підвищується до 38-39°C, але в деяких випадках може бути нижчою.
  • Кашель. Спочатку сухий, який згодом може перейти у вологий із виділенням мокротиння.
  • Погіршення самопочуття та слабкість. Пацієнти часто скаржаться на загальну втому та зниження працездатності.
  • Утруднене дихання. У важчих випадках може виникати задишка, особливо в дітей і літніх людей.
  • Біль у горлі. Може супроводжуватися легким почервонінням слизової оболонки.

Особливістю HMPV є те, що він уражає легеневу тканину, спричиняючи запалення, яке може призвести до бронхіту або пневмонії. У дітей віком до 5 років симптоми можуть супроводжуватися зниженням апетиту, занепокоєнням і утрудненим диханням.

Саме діти, а також люди похилого віку та особи зі слабким імунітетом найуразливіші до цього вірусу. Летальних випадків від метапневмовірусу в Україні поки що не зареєстровано.

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Раніше повідомлялося, що в Києві від невідомого вірусу, схожого на коронавірус, померла 8-річна дівчинка.

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Хто такий Михайло Росада

Росада Михайло - доктор медичних наук. Обіймав посади головного епідеміолога Головного управління охорони здоров’я Києва, головного державного санітарного лікаря Дарницького району м. Києва, головного лікаря СЕС Дарницького району м. Києва, директора КП "Профдезінфекція", заступника директора з науково-практичної роботи ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України".

16 лютого 2024 року Михайла Олексійовича Росаду призначено на посаду генерального директора Центру громадського здоров’я.

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