Головна мета Путіна очевидна - затягнути війну до 2024 року: російський соціолог назвав причину

Ігор Яковенко підкреслив, що навіть це не допоможе Росії у війні проти України.

Ігор Яковенко пояснив, чому Путін хоче затягнути війну / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін має намір затягнути війну до 2024 року, коли в США проходитимуть президентські вибори, заявив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Путін вважає зміну влади в США єдиним шансом перемогти у війні.

"Розумієте, головна мета Путіна очевидна - затягнути війну до 2024 року, щоб вона йшла на тлі виборчої кампанії в США. На це вся надія Путіна, тому що більше йому сподіватися нема на що. Глава Кремля вірить, що підсумки президентських виборів призведуть до зниження рівня військової підтримки України", - пояснив соціолог.

відео дня

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної Думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська Солідарність", пише Вікіпедія.

Яковенко наголосив, що навіть це не допоможе РФ у війні проти України.

"Путін у війні все одно не переможе, але він, таким чином, хоче виграти час, щоб війна затягнулася і тривала стільки, наскільки у нього вистачить ресурсів. Підкреслюю, що ресурси у Путіна поки ще є", - підсумував експерт.

Скандальні заяви Трампа

Дональд Трамп перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну назвав геніальним визнання президентом РФ Володимиром Путіним незалежності "Донецької та Луганської республік".

"Я побачив це вчора по телевізору, і я сказав: "це геніально". Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це здорово", — сказав Трамп 23 лютого, за день, але масштабного вторгнення військ РФ в Україну.

Екс-глава Білого дому вважає, що диктатор Путін має намір "виступити миротворцем".

"Отже, Путін зараз каже: "це самостійна", велика частина України... І він піде і буде миротворцем. Це найсильніша миротворча сила", - сказав Трамп.

Також колишній президент США Дональд Трамп дозволив би диктатору Путіну "захопити певні території України", які він назвав російськомовними. Про це повідомляє американський портал Dailybeast з посиланням на фрагмент, який був вирізаний з інтерв'ю політика одіозному телеканалу Fox News.

Вам може бути цікаво: