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"Двійники Путіна існують": фахівці назвали єдину ознаку, за якою їх можна розпізнати

21 березня 2023, 08:35
Під час виступів диктатора РФ та його візитів двійники видають себе однією особливістю, яка унікальна у кожної людини.
'Двійники Путіна існують': фахівці назвали єдину ознаку, за якою їх можна розпізнати
Двійників Путіна можна відрізнити за однією ознакою/ kremlin.ru

Після візиту російського диктатора Володимира Путіна до тимчасово окупованих Криму та Маріуполя у публічному просторі знову піднялися розмови про можливих двійників глави Кремля. Тим часом фахівці назвали ознаку, за якою можна розрізнити двійників Путіна – форма їхніх вух.

Про це йдеться у статті Business Insider. Зазначається, що під час появи на публіці диктатора РФ можна помітити, як часто у нього "змінюється" форма вух.

У матеріалі зазначають, що, на думку фахівців, двійникам глави Кремля могли зробити операції, щоб вони були максимально схожими на нього. Але форма вух видає двійників.

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Також у виданні нагадали, що раніше користувачі мережі Twitter теж помітили незвичність у формі вух особи, схожої на Путіна, яка відвідала окуповані Крим і Маріуполь. Користувачі знайшли і порівняли фотографії Путіна 2006, 2018 років та сучасні, звертаючи увагу на форму мочок вух.

Експерт із комп’ютерного зору з Університету Саутгемптона та провідний дослідник у галузі розпізнавання вух Марк Ніксон прокоментував для ВВС припущення користувачів соцмереж про "різні вуха Путіна". Він наголошує, що форма вуха не змінюється з віком.

"З віком ваше вухо не змінюється – воно просто збільшується, але пропорції залишаються незмінними", – сказав Марк Ніксон.

У Business Insider також наголосили, що така ознака, як форма вух людей, десятиліттями використовувалася як судовий доказ.

"Від 1950-х років криміналісти використовували вимірювання вух для ідентифікації підозрюваних у злочинах, і в епоху алгоритму Wired повідомляв, що вуха, визначені програмним забезпеченням, могли бути більш унікальним ідентифікатором, ніж відбитки пальців", – йдеться у статті.

Можливість існування двійників Путіна

Раніше про те, що в окупованих Криму та Маріуполі був не російський диктатор Володимир Путін, а його двійник, заявив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов.

Також раніше Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, розповідав, як розпізнати двійника Путіна. Зазначалося, що Путін під час офіційних зустрічей тримається на значній відстані від візаві через страх отруєння і зараження. А от двійник Путіна на офіційних зустрічах виходить "практично в повний контакт" і навіть бере участь у фотосесіях, стоячи впритул з іншими людьми.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у глави Кремля кілька. За словами Гіркіна, є одна головна ознака справжнього Путіна – російський диктатор ніколи не з'являється у натовпі.

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