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"Напаскудили прямо на голову": Гіркін істерить після обміну захисників Маріуполя

22 вересня 2022, 12:20

"Стрєлок" журиться через те, що окупантам довелося відпустити полонених"азовців".

Гиркин
Ігор Гіркін істерить через обмін полоненими / УНІАН

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), який втік з Донбасу, вибухнув прокльонами на адресу кремлівської верхівки після нового обміну полоненими.

Він вважає, що звільнення з російського полону іноземців, а також бійців полку Азов є помилкою. Про це російський терорист написав у своєму Telegram.

"Це гірше ніж злочин... і гірше ніж помилка. Це - непрохідна дурість. Або - відверте шкідництво. Зробити це хоча-б за пару днів до указу президента до мобілізації було, по всій видимості не можна....", - пише "Стрєлок".

"Знаєте, як це виглядає? - А так: вийшли до народу, закликали "постояти за землю руську", а потім... а потім тим, хто відгукнувся – (напаскудили, - ред.) прямо на голову. Відкрито, глумливо, зі смішками і примовками. Ніяк інакше особисто я таку "миротворчість" в день оголошення мобілізації сприймати не можу", - додав Гіркін.

Обмін полоненими

Нагадаємо, 21 вересня з російського полону вдалося звільнити 215 осіб, серед яких 205 українців і 10 іноземців.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед звільнених - 108 бійців "Азова", а загалом 188 героїв "Азовсталі" та Маріуполя, вісім – поранені під час російського теракту в Оленівці.

За його словами, обміняли полонених на колишнього голову партії "опозиційна платформа – за життя" Віктора Медведчука і ще 55 осіб.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ, з російського полону 21 вересня вдалося звільнити 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських і 9 прикордонників. Також серед звільнених - 10 іноземців, які воювали за Україну і яким окупанти погрожували смертю.

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обмін полоненими Ігор Гиркин війна Росії та України
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