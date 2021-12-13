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Німеччина - країна-мрія для громадян України: де хочуть працювати і відпочива ти українці

13 грудня 2021, 15:57

Найбільш небажаною країною для роботи і відпочинку українці бачать Молдову.

Німеччина
Україна хотіла б відправитися на роботу або в подорож до Німеччини - опитування / Reuters

Близько половини українців хотіли б виїхати на заробітки у ФРН, більшість респондентів готові відправитися в подорож до цієї країни. При цьому багато хто готовий прийняти гостей з Німеччини у разі наявності такої можливості. Також Українці готові рекомендувати купупати і німецькі товари. Найменш привабливою для громадян України країною в питанні роботи і подорожей є Молдова.

Про це йдеться у результатах опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Дослідження проводилося в період з 22 жовтня по 12 листопада серед 2003 респондентів.

Українці хотіли б працювати у Німеччині

Згідно з даними опитування, близько 47,8% респондентів воліли б виїхати на постійну або тимчасову роботу до Німеччини. До Чехії на роботу готові відправитися 38,1% респондентів, до Австрії 32,4%, до Литви 23,8%, до Словаччини 21,8%, до Угорщини 13,4%, до Румунії 7,8%.

Найменше українців хотіли б поїхати на роботу до Молдови – 6,7%.

До жодної з вищевказаних країн не вирушили б 32,7% опитаних. Близько 0,6% не змогли відповісти на питання.

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Куди українці готові виїхати в подорож

І тут знову лідером виступає ФРН. Саме до Німеччини хотіли б відправитися 67,5% українців в туристичних цілях або на відпочинок. На другому місці Австрія - 64,1%. Третє місце займає Чехія - 63,4%. Четверта Литва - 52,1%. Далі йдуть Польща (51,7%), Словаччина (49,4%), Угорщина (42,6%) і Румунія (34,8%).читайте такожБільше половини іноземців - з України: до Польщі перебралися вже понад 300 000 українців

До Молдови готові поїхати на відпочинок тільки 33% українців.

Близько 7,8% українців не хотіли б їхати в туристичних цілях до жодної з вищевказаних держав. Близько 1,4% не відповіли на питання.

Українці готові приймати гостей

Близько 74,3% українців готові прийняти у себе гостей з Польщі. На жителів Німеччини чекають в гості 73,6%. Чехії - 72,3%. Литви - 69%, Австрії - 67,7%, Словаччини - 66,4%, Молдови - 59%, Угорщини - 58,6%, Румунії - 53,6%.

Приблизно 7,8% українців не хочуть бачити в гостях жодної людини із зазначених вище країн. Близько 1,4% респондентів не знають точної відповіді на це питання.

Українці радять купувати товари з Німеччини

Саме товари з Німеччини, виходячи з власного досвіду, радять купувати 79,9% українців, які взяли участь у дослідженні. На другому місці товари з Польщі - 57,4%. Продукцію з Угорщини радять купувати 57,2% українців, а з Австрії - 56,2%. З Литви - 46,2%, зі Словаччини - 43,5%, з Угорщини - 38%, з Румунії - 29,4%. Товари з Польщі рекомендують тільки 29,2% українців.

Підкреслюється, що соціологічне опитування проводилося на замовлення Інституту центральноєвропейської стратегії. Метод дослідження - телефонне інтерв'ю за допомогою комп'ютера на базі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

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