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У військових колах оцінили озвучені Зеленським втрати ЗСУ в 31 тисячу

Яна Ставська
26 лютого 2024, 20:44
Цивільним у підрахунку загиблих воїнів треба враховувати один важливий фактор.
У військових колах оцінили озвучені Зеленським втрати ЗСУ в 31 тисячу
У ЗСУ, звісно, є втрати у боях з окупантами / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Дані про втрати ЗСУ у 31 тисячу загиблих героїв з початку повномасштабного вторгнення, озвучені президентом Володимиром Зеленським уперше за період боїв на прес-конференції 26 лютого, є "адекватними".

Таку думку в ефірі Київ24 висловив офіцер ЗСУ та волонтер Мирослав Гай. За його словами, "президент достатньо володіє точною інформацією", "навряд чи його хтось обманює".

Однак в озвучених даних є один суттєвий нюанс, який потрібно враховувати цивільним.

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"Цифра адекватна. Просто треба розуміти, що у нас серед зниклих безвісти є загиблі під час виконання бойових завдань, яких не змогли евакуювати, (або) вони залишилися на окупованих територіях. Допоки не буде евакуйовано тіло героя, його вважатимуть зниклим безвісти", - пояснив Гай.

Хто такий Мирослав Гай?

Мирослав Гай - український актор, волонтер, керівник благодійної організації "Фонд "Мир і Ко". До подій на Майдані був залучений до низки популярних телешоу СТБ ("Танцюють всі!", "Україна має талант", "МастерШеф", "X-Фактор", "Холостяк", "Все буде добре", "Неймовірна правда про зірок", "Танці з зірками", "Феномен") у ролі викладача акторської майстерності та майстерності телеведучого.

З 2014 року Гай брав участь у піднятті державного прапора на телевежі Слов'янська. Брав участь у складній операції з водопостачання бійців на горі Карачун біля Слов'янська - шляхом буріння 120-метрової свердловини під час мінометних обстрілів.

Нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня й орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня - за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, йдеться у статті Вікіпедії.

Військовий оцінив озвучені Зеленським втрати ЗСУ - дивіться відео:

У військових колах оцінили озвучені Зеленським втрати ЗСУ в 31 тисячу

Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових

Уперше цифри щодо втрат ЗСУ президент Володимир Зеленський озвучив на прес-конференції, присвяченій другій річниці повномасштабної російської агресії, у неділю, 25 лютого.

"Кожна людина - дуже великі втрати для нас. 31 тисяча українських військових загинула у цій війні", - сказав глава держави.

Водночас цифри у нібито "300 тисяч загиблих ЗСУ", які тиражує російська пропаганда, Зеленський назвав брехнею.

Президент відмовився називати кількість поранених українських військових, бо цю інформацію може використати ворог. Він також не назвав кількість безвісти зниклих військових та загиблих цивільних українців.

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війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський війна Росії та України
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