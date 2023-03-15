Де можна і не можна вручати повістки в Україні: немає жодних заборон

Адвокат Андрій Новак розповів, хто має право на вручення повістки і як повинна проходити процедура.

Де можна і не можна вручати повістки в Україні / "четверта студія"

В Україні зараз проводиться мобілізація і вручення повісток. Чоловіки активно отримують повідомлення з вимогою з'явитися у військкомат на зупинках громадського транспорту, біля входів у великі торгові центри, на парковках, нічних клубах і навіть іноді на робочих місцях.

Адвокат Андрій Новак розповів у програмі "Сніданок з 1+1", хто має право на вручення повістки і як проходить ця процедура відповідно до Закону.

Хто може вручати повістки?

За словами експерта, поліція не має права вручати повістки. Тепер це можуть робити тільки представники військкоматів, роботодавець або представники органів місцевого самоврядування.

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"Правильно вручена повістка та, яку вручили особисто і та, за яку особисто розписався військовозобов'язаний, на якого ця повістка виписана начальником територіального центру комплектування. Представники військкомату можуть вручати вже заповнені повістки на вулиці, але не виписувати їх там. Це не передбачено в їх службових порядках і взагалі процедурах призову на військову службу. Таким чином, представник військкомату бере на себе функції, які належать виключно начальнику центру комплектування", - пояснив адвокат.

Де можна і не можна вручати повістки?

Новак зазначив, що місце, де можуть вручити вже заповнену повістку, не регулюється законодавством, і немає ніяких заборон на це.

Крім того, законодавство України трохи неактуально і не відповідає військовому часу, а тому "у нас існує тільки порядок про призов на строкову службу, ми можемо керуватися тільки цим порядком".

"Там зазначено, що керівник центру комплектування має на підставі тих особистих даних, які є про громадян, які проживають в цьому районі, формує список осіб, які повинні прийти на строкову службу, виписує на них повістки. В результаті представники військкоматів беруть ці вже заповнені " але люди у нас дуже часто не живуть за своїм місцем реєстрації. Трапляється патова ситуація, коли за адресою людини немає і вручити повістку вони не можуть, а людей мобілізувати треба. Тоді військкомати випускають на вулиці своїх представників для того, щоб вони вручали повістки", – підсумував адвокат.

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