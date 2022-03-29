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Названа причина нездужання Абрамовича після переговорів

29 березня 2022, 02:25

Американський чиновник з розвідки США заявив про це на умовах анонімності.

Абрамович
Роман Абрамович-причина отруєння / malaga-cf.ru

Джерело в американській розвідці заявило, що нудота російського олігарха Романа Абрамовича і українських учасників мирних переговорів була викликана "екологічним фактором". Про отруєння мови не йде, пише Reuters.

"Розвідка настійно припускає, що з'явилися симптоми були пов'язані з навколишнім середовищем, але не отруєнням", - заявив американський чиновник на умовах анонімності.

Роман Абрамович виступає посередником у переговорах

Як відомо російський олігарх Роман Абрамович виступає посередником у російсько-українських переговорах.

Журналісти відстежили, що олігарх літав між Стамбулом, Києвом і Москвою, щоб передавати повідомлення Володимиру Путіну і Володимиру Зеленському.

Вранці, 23 березня приватний літак Hawker 800XP з Романом Абрамовичем на борту вилетів з аеропорту Стамбула до Москви і, як стверджують журналісти, передав нібито Путіну записку від Зеленського.

Того ж вечора цей літак вилетів з аеропорту російської столиці і повернувся до столиці Туреччини. Після чого Абрамович зв'язався з українським політиком Рустемом Умеровим, який виступає в якості переговірника від Києва, а також з прессекретарем Реджепа Ердогана Ібрагімом Каліним.

Пізніше Абрамович і Умеров вилетіли до Києва через Польщу, де зустрілися з Володимиром Зеленським.

Переговори Росії та України в Стамбулі

Про новий раунд переговорів стало відомо напередодні.

За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".

Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.

"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави-обов'язкові. Очевидна і наша мета-мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - зазначив глава держави.

У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.

Як повідомили в канцелярії Ердогана сторони почнуть переговори о 10: 30, 29 березня.

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