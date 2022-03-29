Названа причина нездужання Абрамовича після переговорів

Американський чиновник з розвідки США заявив про це на умовах анонімності.
Джерело в американській розвідці заявило, що нудота російського олігарха Романа Абрамовича і українських учасників мирних переговорів була викликана "екологічним фактором". Про отруєння мови не йде, пише Reuters.
"Розвідка настійно припускає, що з'явилися симптоми були пов'язані з навколишнім середовищем, але не отруєнням", - заявив американський чиновник на умовах анонімності.
Роман Абрамович виступає посередником у переговорах
Як відомо російський олігарх Роман Абрамович виступає посередником у російсько-українських переговорах.
Журналісти відстежили, що олігарх літав між Стамбулом, Києвом і Москвою, щоб передавати повідомлення Володимиру Путіну і Володимиру Зеленському.
Вранці, 23 березня приватний літак Hawker 800XP з Романом Абрамовичем на борту вилетів з аеропорту Стамбула до Москви і, як стверджують журналісти, передав нібито Путіну записку від Зеленського.
Того ж вечора цей літак вилетів з аеропорту російської столиці і повернувся до столиці Туреччини. Після чого Абрамович зв'язався з українським політиком Рустемом Умеровим, який виступає в якості переговірника від Києва, а також з прессекретарем Реджепа Ердогана Ібрагімом Каліним.
Пізніше Абрамович і Умеров вилетіли до Києва через Польщу, де зустрілися з Володимиром Зеленським.
Переговори Росії та України в Стамбулі
Про новий раунд переговорів стало відомо напередодні.
За словами учасника української делегації Давида Арахамії, початок переговорів "змістився в часі через логістичні проблеми".
Тим часом турецькі ЗМІ повідомляють про те, що російська переговорна група приземлилася в Стамбулі для чергового раунду переговорів.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ шукає миру.
"Наші пріоритети в переговорах відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Діючі гарантії безпеки для нашої держави-обов'язкові. Очевидна і наша мета-мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі", - зазначив глава держави.
У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана назвали час і місце зустрічі делегацій України та РФ у Стамбулі.
Як повідомили в канцелярії Ердогана сторони почнуть переговори о 10: 30, 29 березня.
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