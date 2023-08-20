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FT розкрила причини невдоволення США контрнаступом ЗСУ

Яна Ставська
20 серпня 2023, 11:39 оновлено 20 серпня, 11:47
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Водночас Вашингтон все ще відмовляється постачати ATACMS через побоювання "ескалації" конфлікту.
США, Україна, ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ йде не такими швидкими темпами, як цього хотіли б США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 24-а ОМБр

Сполучені Штати незадоволені контрнаступом ЗСУ з тієї причини, що були не згодні з тим, як Україна розгорнула свої війська.

Як пише Financial Times, американці раніше закликали командування ЗСУ бути менш схильним до ризику і відразу ж направити сили замість їхнього розосередження на сході на головний напрямок - південний у сподіваннях прорвати оборону росіян і вийти до Азовського моря, зокрема й перерізати сухопутний коридор ЗС РФ до Криму.

Натомість Україна розгорнула деякі зі своїх найкращих бойових підрозділів у боях за Бахмут. У відповідь Київ також закликав Захід надати ЗСУ важке озброєння і авіацію, інакше просування захисників не пришвидшиться.

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Водночас, зазначають журналісти, США все ще не надають Україні в достатній кількості ракет і відмовляються від поставок ATACMS через побоювання ескалації "конфлікту" з Росією.

Контрнаступ ЗСУ

Напередодні The Washington Post вийшла критична стаття про український контрнаступ. Опитані журналістами американські чиновники неприхильно висловлювалися щодо перспективи успіху наступу українських сил цього року. Серед причин, що уповільнюють просування ЗСУ, знову відзначали розгалужену і укріплену мінуванням оборонну мережу противника.

Водночас у Британії наголошували, що тактичні успіхи у ЗСУ є. Аналітики нагадали, що Збройні сили вже звільнили низку населених пунктів на стику Донецької та Запорізької областей і продовжують просуватися на двох напрямках.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, реагуючи на критику в західних ЗМІ, порадив аналітикам бути "обережними у довгострокових прогнозах".

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