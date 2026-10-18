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Куди зникла Катя Chilly: "Голос країни", кар’єра та скандал

Олена Кюпелі
18 жовтня 2026, 12:12оновлено 18 жовтня, 13:11
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У 2017 році Катя Chilly повернулася на телеекрани, ставши учасницею сьомого сезону шоу "Голос країни".
Куди поділася Катя Chilli
Куди поділася Катя Chilli / Колаж Главред, фото katyachilly.bandcamp.com

Коротко:

  • Куди поділася Катя Chilli
  • Чим вона займається зараз
  • Головні кар’єрні досягнення співачки

Наприкінці 1990-х українська співачка Катя Chilly стала одним із найнезвичайніших явищ вітчизняної музичної сцени. Її впізнавали за сильним голосом, етнічними мотивами та експериментальним звучанням.

Однак на піку популярності артистка практично зникла з телевізійного простору, а її повернення в шоу "Голос країни" у 2017 році знову змусило публіку говорити про неї.

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Згодом співачка брала участь у національному відборі на "Євробачення", випускала раніше не опубліковану музику та продовжувала виступати, хоча й значно рідше, ніж на початку кар’єри. Наприкінці 2024 року ім’я Каті Chilly знову опинилося в центрі уваги через скандальну заяву щодо ханукії на Майдані Незалежності в Києві.

"Главред" розповідає, куди зникла співачка, чим займалася після телепроєкту та що відомо про її життя сьогодні.

Катя Chilly до "Голосу країни": як співачка стала зіркою 90-х

Справжнє ім’я артистки - Катерина Кондратенко. Вона народилася 12 липня 1978 року в Києві й почала виступати ще в дитинстві. Вперше на телебаченні майбутня зірка з’явилася у віці восьми років, виконавши пісню "33 корови" на концерті, присвяченому дітям Чорнобиля.

У підлітковому віці Катя захопилася українським фольклором, який згодом став основою її музичного стилю. У 1996 році вона почала виступати під псевдонімом Katya Chilly і швидко привернула увагу слухачів незвичайним поєднанням народних мотивів, електроніки та експериментального вокалу.

Того ж року співачка заявила про себе на фестивалі "Червона рута". Її творчість помітно відрізнялася від звичної поп-музики того часу. Замість стандартних естрадних пісень артистка пропонувала власне прочитання українських музичних традицій, поєднуючи їх із сучасним звучанням.

У 1998 році вийшов її альбом "Русалки in da House", який закріпив за нею репутацію однієї з найсамобутніших виконавиць української сцени. Інтерес до співачки виявляли й за кордоном: вона виступала на міжнародних майданчиках, а у Великій Британії брала участь у концертних проєктах, пов’язаних із BBC.

На початку 2000-х Катя Chilly продовжувала експериментувати з музикою. Широку популярність здобула її пісня "Понад хмарами", записана разом із Сашком Положинським. У 2006 році артистка випустила альбом "Я - молода".

Однак після періоду активної кар’єри настала тривала пауза. Співачка стала значно рідше з’являтися на телебаченні, практично не випускала нових альбомів і поступово відійшла від звичного формату шоу-бізнесу.

Чому Катя Chilly зникла зі сцени

Зникнення співачки з масового медіапростору не означало, що вона повністю відмовилася від музики. У цей період артистка продовжувала займатися творчістю, працювала над новими композиціями та переосмислювала власне звучання.

Одним із найважчих епізодів у її біографії стала травма хребта. Під час одного з концертів Катя впала зі сцени й отримала травму, після якої їй знадобилося тривале відновлення. Пізніше в публікаціях про співачку цей випадок згадувався як одна з причин, що вплинули на її кар’єру.

Згодом артистка почала приділяти більше уваги українському автентичному співу та фольклорним традиціям. Її музика поступово відходила від електронного звучання, з яким вона експериментувала на початку кар’єри.

При цьому Катя Chilly не прагнула постійно бути присутньою в інформаційному просторі. Вона рідко давала інтерв’ю й практично не розповідала про особисте життя. У результаті для широкої аудиторії співачка стала однією з тих артисток, про яких згадували насамперед завдяки хітам минулих років.

Катя Chilly на "Голосі країни": чому її повернення стало сенсацією

У 2017 році Катя Chilly повернулася на телеекрани, ставши учасницею сьомого сезону шоу "Голос країни". Її поява на сліпих прослуховуваннях виявилася одним із найбільш обговорюваних моментів випуску.

Співачка виконала композицію "Світлиця", зберігши характерну манеру виконання та етнічне звучання. Незвичайний вокал справив враження на всіх чотирьох тренерів проекту: їхні крісла розвернулися до сцени, щоб побачити виконавицю.

Для багатьох глядачів це стало несподіванкою. Частина аудиторії пам’ятала Катю Chilly за музичними експериментами 1990-х, тоді як молодші шанувальники вперше познайомилися з її творчістю саме завдяки телепроєкту.

У підсумку артистка приєдналася до команди Тіни Кароль. Участь у шоу знову привернула увагу до її музики та дозволила співачці нагадати про себе після тривалої відсутності на телебаченні.

При цьому перемогти в проєкті їй не вдалося. Катя Chilly вибула перед фіналом, а переможцем сьомого сезону став священик Олександр Клименко. За підсумками глядацького голосування за співачку віддали 7% голосів.

Однак сама артистка не сприймала цей результат як поразку. В інтерв’ю після проекту вона розповідала, що не була повністю готова до інтенсивного ритму телевізійного шоу, великої кількості людей і підвищеної уваги. При цьому співачка наголошувала, що хоче й надалі виступати та ділитися з публікою музикою, над якою працювала роками.

Повернення до "Голосу країни" не перетворило Катю Chilly на постійну героїню світської хроніки, але знову нагадало глядачам про її талант і незвичайний творчий шлях.

Чим Катя Chilly займалася після "Голосу країни"

Після участі в телевізійному проєкті співачка продовжила музичну кар’єру, хоча її виступи на сцені залишалися порівняно рідкісними.

У 2020 році Катя Chilly спробувала свої сили в національному відборі на "Євробачення". Для конкурсу вона підготувала пісню "Піч" і виступила босоніж, зберігши свій впізнаваний сценічний образ. Артистка не вийшла у фінал відбору, проте її виступ знову привернув увагу до експериментальної української музики.

Катя Чілі та її
Катя Чіллі та її "Піч" / Скріншот

У наступні роки співачка продовжувала працювати над власним матеріалом і періодично виступала з проєктом Katya Chilly Group 432Hz. Вона також брала участь в окремих музичних подіях і співпрацювала з іншими виконавцями.

У січні 2024 року артистка випустила альбом "Сон". Його особливість полягає в тому, що представлені композиції були створені ще в 1999–2002 роках, але тривалий час залишалися невиданими. Таким чином, реліз дав змогу слухачам ознайомитися з матеріалом, який Катя Chilly записувала на більш ранньому етапі кар’єри.

У листопаді 2024 року співачка дала інтерв’ю, у якому розповіла про особисті зміни. Зокрема, вона зізналася, що пережила кризовий період, коротко підстригла волосся і вперше за 22 роки відмовилася від деяких колишніх харчових принципів: спробувала м’ясо та випила вино.

Артистка пояснювала ці зміни особистою трансформацією, а не спробою привернути увагу публіки. Однак обговорення інтерв’ю незабаром вийшло за межі її творчої діяльності й стало причиною нового конфлікту.

Скандал із Катею Chilly: чому співачку звинуватили в антисемітизмі

Наприкінці грудня 2024 року Катя Chilly опинилася в центрі гучного суспільного скандалу після публікації про ханукію, встановлену на Майдані Незалежності в Києві.

25 грудня в центрі української столиці представники єврейської громади встановили ханукію та провели церемонію запалювання свічок на честь свята Ханука. Співачка виступила проти розміщення цього символу на головній площі країни під час війни. У своєму дописі вона заявила, що в центрі української держави має бути символ українського Різдва, а не символи інших народів.

Катя Chilli зникла з екранів
Катя Chilli зникла з екранів / Скріншот

Публікація викликала бурхливу реакцію в соціальних мережах. Багато користувачів звинуватили артистку в ксенофобії та антисемітизмі, нагадавши, що українське суспільство складається з представників різних етнічних груп та релігійних громад. Коментатори також наголошували, що євреї, як і представники інших народів України, беруть участь у захисті країни від російської агресії.

Водночас знайшлися й ті, хто підтримав співачку, погодившись із її закликом приділяти більше уваги українським національним традиціям і символам.

Катя Chilly не стала відмовлятися від своєї позиції. У наступних публікаціях вона пояснювала, що порушує питання про захист української державності та національної ідентичності, а також про збереження власних культурних традицій. Проте її аргументи не зупинили критику.

Таким чином, артистка, відома насамперед завдяки незвичайному вокалу та інтересу до українського фольклору, опинилася в центрі дискусії про релігійне розмаїття, толерантність та місце національних символів у публічному просторі.

Де зараз Катя Chilly і чим займається співачка

Останніми роками Катя Chilly віддає перевагу приватному способу життя. Вона рідко з’являється в телевізійних проєктах, нечасто дає інтерв’ю та не прагне докладно розповідати про своє повсякденне життя в соціальних мережах.

При цьому говорити про повний відхід від музики було б неправильно. Співачка продовжує займатися творчістю, а її проєкт Katya Chilly Group 432Hz час від часу виступає на концертах. Випуск альбому "Сон" також показав, що артистка готова повертатися до раніше створеного матеріалу та знайомити з ним нову аудиторію.

Куди поділася Катя Чілі
Куди поділася Катя Чіллі / Скріншот

Про плани Каті Чіллі щодо подальшого розвитку кар’єри відомо небагато. Сама виконавиця не розкриває подробиць особистого життя і не підтримує постійної присутності в медіапросторі.

Історія співачки помітно відрізняється від шляху багатьох артистів, які прагнуть регулярно з’являтися в телевізійних шоу та соціальних мережах. Катя Chilly стала відомою завдяки власному музичному стилю, потім надовго відійшла від масової сцени, повернулася в "Голос країни" і продовжила творчий шлях без колишньої інтенсивності публічного життя.

Шанувальники артистки сподіваються, що співачка не зникла остаточно, а просто обрала більш закритий формат життя та роботи. Сьогодні її ім’я згадують як у зв’язку з музичною спадщиною 1990-х, так і через суспільні дискусії, в центрі яких вона опинилася в останні роки.

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Про особу: Катя Chilli

Катя Chilli - українська співачка, музикантка та композиторка, яка виступає під сценічним ім’ям Катя Chilly. За час професійної кар’єри випустила чотири альбоми, які привернули значну увагу преси та публіки.

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