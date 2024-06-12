Загроза наступу РФ на Сумщині: аналітик сказав, яка ситуація на кордоні

Наші бійці не втрачають можливості відтіснити ворога, зачистити якийсь район, зокрема, поблизу Вовчанська, каже аналітик.

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Загроза наступу РФ на Сумщині / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська на українському кордоні в Сумській області мають накопичення сил, тому вони проводять там певні маневри. Про це сказав аналітик DeepState Роман Погорілий в ефірі телемарафону.

"Але чи наважаться вони (наступати на Сумщину – ред.) невідомо. Це покаже час. Всім треба реагувати на ситуацію... На цьому напрямку проводиться безперервна аеророзвідка. Як тільки з’являється можливість вразити ворога, то по ньому одразу наносяться удари. Так було з колоною окупантів, яка вирішила покататися недалеко від кордону", - наголосив він.

На його думку, якщо порівнювати нинішню ситуацію на кордоні Росії з Сумщиною, то вона відрізняється від тієї, що була на момент заходу ворожих військ через кордон в Харківську область.

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Аналітик DeepState також додав, що на Харківському напрямку українські військові зупинили просування армії РФ. Однак, за його словами, на кордоні зосереджена значна кількість російських військ.

"Вони, по суті, зупинилися на тих рубежах, які зараз зайняли і більше нічого не можуть зробити", - додав він.

Роман Погорілий не виключає, що ворог в якийсь момент може завести свої резерви. При цьому висловлює сумнів щодо такої тактики. За його словами, наші бійці не втрачають можливості відтіснити ворога, зачистити якийсь район, зокрема, поблизу Вовчанська.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Можливість наступу РФ на Сумщині - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія може спробувати провернути на Сумщині ту саму операцію, що й у Харківській області.

До того ж, країна-агресор Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області.

Крім того, наступ російських окупантів на Сумську область може початися в будь-який момент, заявив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

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