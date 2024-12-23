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Армія РФ в Криму переховує техніку в старих складах: партизани пояснили причину

Маріна Фурман
23 грудня 2024, 11:06
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Партизани руху "Атеш" розповіли про страх окупантів у Криму.
Оккупанты в Крыму
Дані про розташування ворожих складів вже передано ЗСУ/ Колаж: Главред, фото: "Атеш"

Коротко:

  • Партизани розповіли про страх окупантів у Криму
  • Армія РФ використовує старі склади для зберігання техніки та боєприпасів

Партизани виявили нові склади боєприпасів і техніки окупантів у Чорноморському районі. Через можливі удари ЗСУ російські війська переміщують свої запаси в непридатні для використання сховища. Про це повідомляють агенти руху "Атеш".

Відомо, що для охорони цих об'єктів російські загарбники залучають солдатів термінової служби.

відео дня

"Внаслідок частіших ударів СОУ, окупанти все частіше використовують старі склади, що вже не функціонують, для зберігання техніки та боєприпасів. Це призводить до значних проблем із логістикою на півострові.", - пояснили партизани.

Вони наголосили, що всі дані про розташування техніки та особового складу вже передано Силам оборони України.

Яка ситуація у тимчасово окупованому Криму - новини за темою

Як писав Главред, у тимчасово окупованому Криму армія РФ готується до атаки зі сторони ЗСУ. Партизани зʼясували, що біля населеного пункту Красноперекопськ вздовж каналу окупанти виставили величезну кількість бліндажів та спостережних пунктів, ледь не на кожних 15 метрах, а також запаслися дровами.

Нещодавно морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ вдарили по газових платформах, захоплених російськими окупантами у Криму. Відповідне відео з кадрами удару опублікував командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Він зазначив, що було завдано прицільних ударів по російських цілях.

Крім того, 29 листопада, воїни Головного управління розвідки Міноборони України уразили ще три радіолокаційні станції російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Під прицілом були дві РЛС "Подльот" і одна "Каста-2е2".

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Рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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