В РФ знову брязкають зброєю: збираються "наростити дії армії РФ" на всіх напрямках в Україні

Шойгу доручив нарощувати дії армії РФ на всіх напрямках в Україні/ Reuters

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів інспекцію угруповань російських військ "Південь" і "Центр", які ведуть бойові дії проти України.

Після цього він дав доручення "нарощувати дії на всіх напрямках". Про це повідомляє Міноборони країни-агресорки Росії.

При цьому в російському відомстві цинічно заявили, що такий наказ Шойгу віддав нібито для того, щоб виключити можливість нанесення Україною "масованих ракетних та артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі та жителях населених пунктів Донбасу та інших регіонів".

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська почали виходити з оголошеної раніше оперативної паузи й намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Напередодні загарбники провели серію обмежених наземних атак у напрямку Слов'янська, Сіверська, траси Бахмут – Лисичанськ та Донецька.

Нагадаємо, РФ вранці 16 липня вдарила ракетою по Одесі. Ракета влучила у цивільний об'єкт, там пожежа, на місці працюють рятувальники. Також ворог розбомбив житлові будинки на Харківщині й Дніпропетровщині – там є загиблі, під завалами люди.

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