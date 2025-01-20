"Фіцо бреше": лідер опозиції Словаччини розкрив деталі зустрічі із Зеленським

Українська сторона готова до діалогу з питань енергетики, наголосив Міхал Шимечка.

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Міхал Шимечка розповів про зустріч із Володимиром Зеленським і прокоментував слова Роберта Фіцо / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Facebook/robertficosk

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Міхал Шимечка спростував слова Роберта Фіцо

Українська сторона готова до діалогу з питань енергетики

Лідер найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка спростував слова прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, що він нібито обговорював відправлення словацьких військ в Україну з Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.

"Роберт Фіцо вкотре бреше. На зустрічі з президентом Зеленським ця тема не обговорювалася. Це брехня", - наголосив словацький опозиціонер в інтерв'ю ЄП.

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За словами словацького опозиційного політика, під час переговорів почув про готовність української сторони до діалогу з питань енергетики.

"Вирішення нинішніх проблем, як я бачу, полягає в тому, що спершу ми маємо повернутися до нормального діалогу. А потім побачимо, куди це нас приведе", - резюмував глава "Прогресивної Словаччини".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з депутатом Міхалом Шимечкою.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на візит депутатів словацького парламенту до Києва, і назвав це "жестом підлабузництва" Володимиру Зеленському.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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