"Фіцо бреше": лідер опозиції Словаччини розкрив деталі зустрічі із Зеленським

Головне:
- Міхал Шимечка спростував слова Роберта Фіцо
- Українська сторона готова до діалогу з питань енергетики
Лідер найбільшої словацької опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка спростував слова прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, що він нібито обговорював відправлення словацьких військ в Україну з Володимиром Зеленським під час візиту до Києва.
"Роберт Фіцо вкотре бреше. На зустрічі з президентом Зеленським ця тема не обговорювалася. Це брехня", - наголосив словацький опозиціонер в інтерв'ю ЄП.
За словами словацького опозиційного політика, під час переговорів почув про готовність української сторони до діалогу з питань енергетики.
"Вирішення нинішніх проблем, як я бачу, полягає в тому, що спершу ми маємо повернутися до нормального діалогу. А потім побачимо, куди це нас приведе", - резюмував глава "Прогресивної Словаччини".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" на чолі з депутатом Міхалом Шимечкою.
Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на візит депутатів словацького парламенту до Києва, і назвав це "жестом підлабузництва" Володимиру Зеленському.
Більше новин:
- Союз Фіцо з Путіним: у Словаччині розкип'ятилися після гучних звинувачень Зеленського
- Фіцо "вже кілька днів" кличе Зеленського на зустріч: прем'єр назвав нову дату
Хто такий Роберт Фіцо
Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.
У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.
Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред