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Фейгін озвучив два сценарії миттєвого закінчення війни в Україні

4 квітня 2023, 04:00
Правозахисник зазначив, що зараз Росія сама створила таку ситуацію, що всі без'ядерні держави захочуть отримати ядерну зброю.
Марк Фейгин, ВСУ
Фейгін озвучив два сценарії миттєвого закінчення війни в Україні / 93-я ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Одним зі сценаріїв швидкого завершення війни в Україні є розміщення ядерної зброї на території нашої держави. Однак союзники не можуть цього допустити, адже намагаються дотримуватися міжнародних угод про нерозповсюдження ядерної зброї. Таку думку висловив російський опозиційний політик та правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

Зауважимо, що Будапештський меморандум, який підписала Україна і відмовилася від ядерної зброї, зараз порушений країною-агресоркою Росією та Білоруссю. Фейгін вважає, що питання зміни Конституції і отримання Україною ядерної зброї лежить нині в площині політичної волі держави.

"А якщо буде загроза самому існуванню України, на мій погляд, я не бачу ніяких проблем будь-якими способами отримати ядерні боєголовки", - додав правозахисник.

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Він переконаний, що так війна закінчиться у два етапи. Спочатку буде знята ядерна загроза щодо України, згодом затихатимуть наступальні дії. А потім почнеться довгий процес, в якому Москва намагатиметься щось залишити за собою.

Як зазначив Фейгін, зараз Росія сама створила таку ситуацію, що всі без'ядерні держави захочуть отримати ядерну зброю. Йдеться про Іран, Японію, Корею, країни, що мають загрози власній безпеці на Близькому Сході.

Російський опозиціонер вважає, що другим сценарієм швидкого закінчення війни може стати вступ України до НАТО. Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг посилається на те, що цього не можуть зробити під час війни, але можуть одразу після. Там вважають, що вхід України до НАТО – це втягування НАТО у війну.

"Може бути, що ситуація підійде до того, що це буде єдиним способом для зупинення війни", - додав мовець.

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Війна Росії проти України

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Один з найвідоміших американських генералів останніх десятиліть Девід Петреус, вважає, що прискорити кінець війни в Україні можуть більш жорсткі санкції проти Росії. На його думку, закінчиться війна в Україні переговорами, результатами яких стане угода.

"Я думаю, що війна нарешті закінчиться мирною угодою. Це станеться, коли російські лідери зрозуміють, що, з одного боку, неможливо вести війну в Україні, а з іншого – це просто не окупається. На жаль, я не можу передбачити, коли виникають ці умови", - сказав Девід Петреус.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повна перемога нашої держави у війні проти Росії забезпечить цивілізаційний та безпековий захист України, і це відкриє двері для її повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб’єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", - сказав глава держави.

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