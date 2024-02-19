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Федоров про відключення Starlink на окупованих: це буде катастрофічно

Яна Ставська
19 лютого 2024, 20:56
Україна запропонувала SpaceX "ізраїльську модель".
Федоров про відключення Starlink на окупованих: це буде катастрофічно
Росіяни використовують Starlink на передовій / Колаж Главреда, фото: instagram.com/elonmusk, ua.depositphotos.com, МО РФ

Між Україною та компанією Ілона Маска SpaceX триває комунікація щодо вирішення ситуації довкола доступності звʼязку Starlink в окупантів, розповів в інтервʼю Суспільному міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі ось зараз почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб кейсів подібних не було", - сказав Федоров.

Відповідаючи на запитання про те, чи SpaceX має змогу відключити Starlink на тимчасово окупованій території України, Федоров розповів, що така можливість є, "але для нас це також буде катастрофічно".

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"Нам потрібно, аби там Starlink працював, тому що використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з дронами. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші Starlink працювали, а Starlink, які по суті там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо зі SpaceX", - підкреслив міністр.

При цьому Федоров не вірить у те, що існує зв'язок між тим, що в армії РФ з'явились Starlink, й між тим, як Маск нині коментує війну в Україні.

"Це було логічно, що вони почнуть їх через треті держави закуповувати і завозити. У них були Starlink, їх вже завозили, просто зараз це потрапило в публічність, їх стало трохи більше. Тобто хтось, напевно, з їхніх підприємців почав це монетизувати, і зажило це якимось окремим життям. Технологічно потрібно виключити Starlink, які вони використовують, і зробити так, щоб наші продовжили працювати", - додав Федоров.

Старлінк в окупантів

У волонтерських і військових колах напередодні поширилася інформація про те, що окупанти могли отримати доступ до Starlink.

На карті Starlink Сєвєродонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області, окуповані російськими загарбниками, позначені у "списку очікування". Так само позначена підконтрольна Україні територія. Крім того, мережею Ілона Маска охоплена частина захопленого росіянами Півдня, включно з Бердянськом, Мелітополем, Генічеськом, Новою Каховкою та іншими.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що країна-агресорка закуповує термінали Starlink в арабських країнах.

Ілон Маск інформацію спробував спростувати, відповівши, що "жоден Starlink Росії прямо або побічно не продавався".

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війна в Україні Ілон Маск
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