"Фаза прориву": Арестович анонсував нові "блискавичні удари" ЗСУ

Олексій Арестович прокоментував просування ЗСУ/ Колаж УНІАН

Збройні сили України готують нові удари по російським окупантам, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

У зв'язку з цим режим Володимира Путіна знаходиться в ситуації, яка називається цугцванг, при якому "будь-який їх хід веде до погіршення його позиції", підкреслив він Facebook.

"Війна триває. Будуть ще наші блискавичніші удари, буде і повільне прогризання їх оборони - там, де вона міцніша. Удари росіян по нашій інфраструктурі нічого не забарять і не скасують. Вони тільки призведуть до прискорення допомоги і - прискорення падіння путінського режиму, відповідно", - запевнив він.

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Радник ОП зазначив, що операція ЗСУ триває і не тільки на Сході, але і в Херсонській області.

"Фаза прориву, швидкого просування, цунамі замінилася фазою закріплення результатів і боїв за заняття найбільш вигідних рубежів - як трамплінів для наступних стрибків", - розповів він.

У той же час Арестович стверджує, що війна ще не закінчена і командування ЗСУ не дозволяє собі захоплюватися: "Для наступу потрібні умови і ресурси і вони створюються не за один день. Результати цунамі на Сході блискучі. Однієї техніки захоплено на те, щоб повністю забезпечити нову нашу механізовану, а то й танкову бригаду".

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари на Донецькому напрямку.

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