F-16 і Leopard для ЗСУ: дипломат назвав умову нового постачання Заходу Україні

США можуть передати Україні F-16 / rp.pl

У питанні надання Україні західної зброї не варто забувати про необхідність навчання бійців ЗСУ поводженню з нею, заявив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

В ході чату в Главреді він не погодився з твердженням про те, що Захід і США зокрема тягнуть в питанні поставок зброї Україні.

"Нова зброя корисна, якщо нею вміють користуватися. Досі українська армія користувалася зразками радянської або пострадянської зброї, а власного виробництва у нас було досить мало. Тому, щоб оцінити здатність Збройних сил України використовувати нову зброю, потрібно, по-перше, навчити особовий склад, по-друге, подивитися, як він використовує зброю на полі бою. Саме тому не було сенсу давати нам, умовно кажучи, сотню тих чи інших знарядь, півсотні HIMARS чи інших систем залпового вогню, бо не було зрозуміло, чи зможемо ми ними користуватися належним чином", - говорить дипломат.

Він пояснив, що на сьогодні американці вже говорять про те, що вони захоплюються здатністю ЗСУ використовувати новітню техніку. А це означає, що зараз цієї техніки буде ставати більше.

"Також мова піде і про важку техніку: танки, БТР, БМП тощо. Як тільки українські військові продемонструють, що вони розуміють, що таке танк Leopard-2, ці танки з'являться в Україні. Якщо американці побачать, що наші пілоти зможуть нормально керувати і використовувати F-15 або F-16, ці літаки незабаром з'являться в небі України. Цей процес вимагає багато часу, а цей час коштує нам великих втрат. Звичайно, було б краще, якби ми не витрачали раніше час на розмови про шашлики, а більше думали про ракетну зброю, тоді, можливо, втрат було б менше", - додав Огризко.

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Нагадаємо, раніше Огризко заявив: загроза того, що Україну примусять до підписання невигідної угоди на зразок Мінськ-3 невелика.

Разом з тим він звернув увагу на те, що Захід допомагатиме Україні у війні з РФ стільки, скільки це буде потрібно.

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