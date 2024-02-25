"Європа зробила кілька помилок": у Бундестазі назвали 3 пріоритети у допомозі для ЗСУ

Країни Європи припустилися кількох помилок. Вони зробили неправильно, коли сфокусувалися виключно на спроможностях своєї оборонної індустрії.

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У Бундестазі назвали 3 пріоритети у допомозі для ЗСУ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського

Зараз країни Європи повинні купувати по світу усе, що є, щоб забезпечити перемогу України у війні проти країни-агресорки Росії. Європа зробила "кілька помилок", сфокусувавшись на спроможностях власної оборонної індустрії.

Про це заявив очільник комітету в закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот в ефірі Welt під час візиту до Києва. Він наголосив, що світ має зупинити російський імперіалізм. За словами Рота, якщо Україна програє, то ця війна продовжиться на території Європи.

Він наголосив, що це було помилкою, коли країни Європи звертали свою основну увагу на спроможності власної оборонної індустрії. Тому зараз важливо купувати усе необхідне по всьому світу, щоб забезпечити українських військових.

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Зокрема, очільник комітету в закордонних справах Бундестагу закликав Німеччину, Велику Британію, Францію, Італію та Іспанію, які мають одні з найбільших економічних потужностей у Європі, більше допомагати Україні, беручи приклад з балтійських і північноєвропейських колег.

Також він розкритикував те, що ЄС досі не виконав свою обіцянку надати Україні 1 мільйон боєприпасів.

"Пріоритет номер один: амуніція, амуніція і ще раз амуніція. Друге – ППО та ракети до неї. Третє – озброєні дрони", – наголосив Міхаель Рот, описуючи те, що зараз першочергово потрібно надати для ЗСУ.

У той же час він додав, що також повинна йти мова і про надання далекобійних ракет.

Військова допомога Україні

Раніше у Білому домі зробили важливу заяву про передачу нових партій ATACMS Україні. В Білому домі зазначили, що в той час, як Когнрес США не можде прийняти рішення про допомогу Україні, Росія отримує балістичні ракети із Ірану.

Також раніше повідомлялося, що Британія передасть Україні 200 ракет Brimstone. Уряд Великобританії анонсував поставку ще 200 ракет класу "земля-земля" або "повітря-земля" Brimstone. Про це повідомив Міністр оборони Грант Шаппс під час виступу в британському парламенті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія поставить Україні боєприпаси на 310 мільйонів доларів. Сили оборони України дуже ефективно використовують артилерію для ведення контрбатарейного вогню.

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