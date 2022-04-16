"Не ігноруємо тривоги": у Полтаві чути потужні вибухи

У Полтаві пролунали вибухи. Всіх жителів просять сховатися в укриття.
У Полтаві пролунали вибухи. Всіх жителів просять сховатися в укриття, йдеться в повідомленні голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"Не ігноруємо повітряні тривоги. У Полтаві чутні були звуки вибуху. З'ясовуємо деталі. Більше подробиць-пізніше", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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Автор: Катя Трохименко