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"Цей страшний сон тепер наша реальність": Олена Зеленська висловилася про війну в Україні

8 березня 2022, 22:26

Український кордон перетнули танки, в наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки.

Олена Зеленська
Олена Зеленська / Фото president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська вперше за довгий час опублікувала пост про війну в Україні.

Перша леді звернулася з відкритим листом до світових ЗМІ.

Там вона описала жахи, які зараз відбуваються в Україні через війну Росії. Про це перша леді написала у Facebook.

Повний текст звернення Олени Зеленської

"До мене зараз звертаються представники ЗМІ з усього світу з проханням про інтерв'ю.

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Хочу відповісти цим листом відразу всім. Це моє свідчення з України.

У подію неможливо було повірити ще трохи більше тижня тому. Моя країна була мирною, а мегаполіси, міста і села були сповнені звичного життя.

24 лютого ми прокинулися з оголошенням початку війни. Український кордон перетнули танки, в наш простір увірвалися літаки. Міста оточили ракетні установки.

Я свідчу: незважаючи на запевнення пропагандистів Кремля, які називають це вторгнення "спецоперацією", – це вбивство мирних людей!

Найстрашніше читати про жертви серед дітей. Про восьмирічну Алісу, яка загинула на вулиці Охтирки - дідусь намагався прикрити її своїм тілом. Або про Поліну з Києва, яка загинула від обстрілу разом з батьками. Про 14-річного Арсенія... У колись мирному передмісті столиці осколок потрапив хлопчикові в голову, а швидка просто не змогла доїхати під вогнем.

Коли Росія ще раз скаже, що "не веде війну проти мирного населення" – я назву ці імена першими.

Я свідчу: наші жінки і діти живуть в бомбосховищах і підвалах. Ви, мабуть, бачили ці знімки з київського і харківського метро, де люди лежать разом з дітьми і домашніми вихованцями. Для когось - ефектні кадри, але для українців вже тиждень – це нова страшна реальність. Є міста, в яких сім'ї не можуть вийти з бомбосховищ по кілька діб.

Наші діти вчать в підвалах уроки. І народжуються там, бо під землю мали переміститися пологові будинки. Перша дитина війни, яка побачила не мирне небо, а бетонну стелю підвалу, з'явилася на світ в першу добу вторгнення. Тепер малюків, у своєму житті ще не знали світу, вже кілька десятків.

Я свідчу, що ця війна ведеться проти мирного населення не тільки обстрілами: люди, які залежать від постійного лікування і догляду, не можуть його якісно отримати.

Чи легко колоти інсулін в підвалі? А дістати під обстрілами ліки від астми? Не кажучи вже про тисячі онкопацієнтів, для яких відклалися життєво важливі хіміотерапія та опромінення.

Пабліки міст переповнені відчаєм - відрізані війною, залишилися далеко від родичів і допомоги люди з інвалідністю, на кріслах колісних, лежачі хворі, самотні літні. Війна проти таких людей - подвійний злочин!

Наші шляхи переповнили біженці - у багатьох ваших країнах ви вже бачите цих втомлених жінок і дітей з болем в очах. Чоловіки довозять їх до кордонів і повертаються воювати. Адже при всьому цьому жаху українці не здаються.

Нападник думав, що захопить українські міста бліцкригом. Але несподівано для себе зустрів опір не тільки української армії, а й усіх громадян. Україномовні або російськомовні, українці різних політичних переконань, релігій, національностей об'єдналися перед вторгненням, як ніколи раніше.

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Кремлівські пропагандисти хвалилися, що українці зустрінуть їх квітами як визволителів. Але українці зустрічають їх коктейлями Молотова.

Жителі атакованих міст координуються в соцмережах і патрулюють будинки, допомагають одиноким, готують їжу, збирають ліки і амуніцію для захисників. Просто роблять свою роботу - в аптеках, магазинах, на транспорті, в комунальних службах – щоб життя тривало і перемагала.

Спасибі їм усім - зараз всі українці стали армією і всі стали волонтерами. І це змінило плани нападника.

Я свідчу: хоч нападник приховує, але втрати російських військових йдуть в тисячі життів. Ми створили гарячу лінію для російських матерів, щоб вони дізналися – їхні сини не на навчаннях, як кажуть їм у Кремлі, а гинуть при спробі захопити Україну.

Я свідчу: Україна хоче миру! Але Україна захищатиметься і ніколи не капітулює.

І що нам потрібно - закрийте небо! Зніміть нарешті білі рукавички, ви все одно не зможете зберегти нейтралітет. Бо наступним Путін може прийти до вас. Закрийте небо, а на землі ми самі впораємося.

У містах, де не вщухають обстріли, де люди опиняються під завалами і не можуть вийти з підвалів вже кілька днів, навіть щоб отримати їжу, нам потрібні коридори безпеки для надходження гуманітарної допомоги та виїзду мирних жителів у безпечне місце.

Користуючись нагодою, я звертаюся з проханням надати нам гуманітарну допомогу і подякувати тим, хто вже надає її. А також тим, хто прихистив у себе наших жінок і дітей. І дякую всім жителям ваших країн, які виходять на площі на підтримку України. Ми бачимо і цінуємо це!

Я звертаюся до вас, шановні представники ЗМІ інших країн: продовжуйте показувати, що у нас відбувається і розповідати правду. В інформаційній війні, яку розгорнула Російська Федерація, що спростовує навіть сам факт вторгнення, кожне свідчення дуже важливе.

А ще цим листом я свідчу і хочу донести до світу: війна в Україні – це не війна десь там. Це війна в Європі і на кордонах з ЄС.

Україна зупиняє силу, яка вже завтра загарбницьким способом може увійти в мирні міста.

Якщо не зупинити Путіна, що загрожує почала ядерну війну, в світі взагалі не залишиться безпечного місця.

Я знаю, все це звучить як жахливий сон. Але це наша з вами нова реальність. Ми живемо в ній. І не знаємо, скільки часу це триватиме.

Але ми обов'язково переможемо. Ми поруч і у нас є зброя. Вона називається єдністю. Єдність у любові до України.

Слава Україні!".

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Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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