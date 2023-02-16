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В Україні знищили окупанта, який знімався в новорічному привітанні Путіна

16 лютого 2023, 20:44
Лише за місяць до загибелі загарбник отримав орден з рук диктатора РФ і дуже радів цій нагороді.
Ликвидированный оккупант Юрий Шнайдер
В Україні знищили окупанта, який знімався в новорічному привітанні Путіна/ Twitter Necro Mancer

Українські військові ліквідували на Донбасі російського окупанта, який брав участь у зйомках новорічного привітання диктатора РФ Володимира Путіна.

26-річний старший лейтенант Юрій Шнайдер за місяць до загибелі також отримав орден з рук глави Кремля, чому був дуже радий. Але довго потішитися цим орденом йому не довелося. Про ліквідацію загарбника повідомив анонімний OSINT-дослідник, відомий під ніком Necro Mancer, який регулярно публікує дані про втрати російських військових.

Дослідник розповів, що загиблий окупант родом із Красноярського краю. Він закінчив Рязанське повітряно-десантне училище, мав звання старшого лейтенанта і прізвисько "Круг".

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Також дослідник опублікував відео, де ще живий загарбник розповідає, який він радий отримати нагороду з рук Путіна. тоді він сказав, нібито ця подія для нього "стане пам'яттю на все життя".

"Захоплений значконосець Юра (тоді ще живий) казав: "Для мене ця подія стане пам'яттю на все життя". І не збрехав, забути зустріч з "верховним головнокомандувачем" він навряд чи встиг", – зіронізував дослідник.

Ликвидированный оккупант Юрий Шнайдер
Окупант Шнайдер брав участь у зйомках новорічного привітання Путіна/ Twitter Necro Mancer
Ликвидированный оккупант Юрий Шнайдер
Ліквідований окупант Юрій Шнайдер/ Twitter Necro Mancer

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували майора з пункту управління бригади та розрахунку комплексу БПЛА "Орлан-10". У селі Банникове Тюменської області поховали ліквідованого в Україні 33-річного майора Володимира Ковальова.

Нагадаємо, на війні в Україні ліквідували випускника Алейського технологічного технікуму, кухаря-кондитера Павла Михайлова. Ліквідований окупант був не тільки кухарем, а й молодшим лейтенантом.

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