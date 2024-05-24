Це захистить Харків: в Повітряних силах сказали, що допоможе відбивати атаки РФ

Після затвердження в США додаткового пакету допомоги для України, ракети у Повітряних силах є і вони готові відбивати напади ворога.

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Системи Patriot можуть захистити Харків від атак РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У четвер, 23 травня, російські окупанти вдарили ракетою по Харкову. Внаслідок ворожої атаки є загиблі, багато людей було поранено. Через це в Повітряних силах Збройних сил України припустили, як можна захистити місто від постійних російських ударів ракетами і дронами. Детальніше про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі інформаційного марафону.

"Насправді, проти С-300 дуже складно боротися через дуже близьку відстань від кордону безпосередньо з Російською Федерацією та складність цілі - її досить складно збити. Тому, звичайно що, найкращий би вихід був, але на жаль, це неможливо - це відтягнути просто Харків територіально від кордону. Тут єдиний ефективний метод - це безпосереднє знищення самих пускових установок", - сказав Євлаш.

Він підкреслив, що це задача більш стратегічного характеру, якою займаються військові.

Також у нього запитали, як би на ситуацію із захистом Харкова вплинуло розміщення хоча б двох зенітних ракетних систем "Patriot".

"Якщо ми беремо балістику, то "Patriot" якраз досить ефективний у відбитті саме балістичного озброєння, аеробалістичних ракет типу "Кинжал". Звичайно, що " Patriot" - це потужна зброя. Однак, саме біля Харкова використання таких засобів потребує особливих знань, вмінь і навичок, тому що постійно над територією Харківщини знаходяться десятки безпілотників", - сказав Євлаш.

При цьому, він додав, що у випадку з Харковом системи "Patriot" потребуватимуть прикриття від інших комплексів, які боротимуться з безпілотниками і ракетами меншого типу.

Речник також наголосив, що після затвердження в США додаткового пакету допомоги для України, ракети у Повітряних силах є і вони готові відбивати повітряні напади ворога.

Додамо, в інтерв'ю Главреду, полковник запасу, військовий експерт Роман Світан сказав, що у найближчі місяці у нас немає варіантів, щоб прикрити Харків.

"На даний момент нічим. Це можуть зробити або ЗРК Patriot, або SAMP/T, або F-16. Інших варіантів немає", - наголосив він.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, що буде з військами Росії до кінця року:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Характеристики ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Ситуація в Харкові - останні новини

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, у Харкові прогриміла серія вибухів. Окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства. Ще один удар прийшовся по приватному підприємству.

Президент України Володимир Зеленський показав кадри зруйнованої друкарні у Харкові, по російські окупанти вдарили ракетою. Глава Української держави зазначив, що внаслідок ворожої атаки є загиблі, багато людей було поранено, а також було знищено 50 тисяч книг.

Зауважимо, що вдень 22 травня російські окупанти теж били по Харкову. Під ударом був Шевченківський район міста.

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