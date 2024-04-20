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"Це можливість для Путіна": політолог сказав, скільки РФ ще продовжуватиме війну

Альона Вороніна
20 квітня 2024, 03:10
Велике кровопролиття буде тривати щонайменше до січня або лютого наступного року, вважає політолог.
Украинские военные, Виктор Бобиренко
Політолог сказав, скільки РФ ще продовжуватиме війну/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скрін

Повна залежність України від допомоги західних партнерів дає можливість російському диктатору Володимиру Путіну продовжувати війну проти нашої держави.

Про це розповів політолог, експерт "Бюро аналізу і політики" Віктор Бобиренко в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначає, що через затримки у допомозі Україна зараз є вразливою.

"Ми маємо розуміти, наскільки вразливою є сьогодні Україна. В нас немає власного ресурсу, ми повністю залежні від допомоги наших союзників. Це велика біда, а також можливість для Путіна. Він точно буде продовжувати війну, поки не стане зрозуміло, хто переможе у Білому домі, чи залишиться президент США Джо Байден, чи знов прийде до влади Дональд Трамп. Це означає, що велике кровопролиття буде тривати щонайменше до січня або лютого наступного року", – зазначив він.

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Допомога Україні від США – останні новини

Раніше повідомлялося, що у США опублікували законопроєкт про допомогу. Нижня палата Конгресу США – Палата представників – опублікувала тексти трьох законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та своїм союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Згідно з документом, Україна отримає 61 мільярд доларів від США на кредитній основі. Витрати покриватимуться також грошима конфіскованих активів РФ. Майбутнім законом буде наказано американському президенту надати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Після цього з'явилася реакція Байдена на публікацію проєкту допомоги Україні на $61 млрд. Американський президент Джо Байден підтримає проєкт допомоги для України на 61 млрд доларів, раніше представлений Палатою представників США, у разі схвалення документа Конгресом.

Спікер Палати представників Майк Джонсон зробив рішучу заяву. Він зазначив, що допомога Україні критично важлива. На світовій арені настав критичний час, агресорка Росія здатна атакувати союзників по НАТО, сказав спікер Палати представників Майк Джонсон.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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