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"Це війна": у Повітряних силах розказали правду про "знищення" системи Patriot

Ангеліна Підвисоцька
10 жовтня 2024, 21:48оновлено 10 жовтня, 22:25
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Російські окупанти 9 жовтня вдарили по позиції українського ЗРК Patriot на території Дніпропетровської області.
Patriot
РФ вдарила по позиції ЗРК Patriot / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Російські окупанти вдарили по позиції українського ЗРК Patriot. Це сталося на Дніпропетровщині 9 жовтня. Це підтвердив ТВО начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Того дня Patriot вів протиповітряний бій та перехопив частину балістичних ракет, які окупанти запустили для ударів по Україні. Ігнат стверджує, що ворог не знищив систему Patriot, а пошкодив кілька одиниць техніки.

"Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ "Patriot" продовжує виконувати завдання в регіоні", - заявив він.

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Він також акцентував на тому, що система Patriot залишається однією з найпріоритетніших цілей для ворога. Росіяни використовують усі доступні методи ведення розвідки та не економлять "Іскандери", маючи інформацію про потенційне перебування системи ППО в тому чи іншому районі.

"Пам’ятаєте про збір на макети, про їх важливість і необхідність в цих умовах ведення війни. Ворог часто цілить по макетах, але інколи, на жаль, це – реальна техніка. Тому звертаюся до усіх шанувальників Мар’яни (Безуглої - ред.) і до тих, хто любить хейтити керівництво ЗСУ при втратах на війні", - додав Ігнат.

Ігнат акцентує на тому, що системи Patriot вимушені виживати, швидко змінюючи позицію, ефективно маскуватися, застосовувати обмежену кількість техніки у прифронтовій зоні, намагаючись вполювати російський літак на великій відстані.

Надання Україні систем Patriot - останні новини

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Указ набув чинності 5 вересня після ухвалення законопроєкту Сенатом і Палатою депутатів Румунії. З

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Румунії Клаусу Йоганнісу, уряду та парламенту Румунії за рішення надати Україні систему ППО Patriot. Зеленський підкреслив, що це важливий внесок у захист українського неба та цивільної інфраструктури від російських атак.

Як повідомляв Главред, США планують надати Україні 7 системи Patriot. Також Україна очікує на Patriot з Ізраїлю.

'Це війна': у Повітряних силах розказали правду про 'знищення' системи Patriot
Що відомо про Patriot / Інфографіка: Главред

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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війна в Україні вторгнення Росії ЗРК Patriot Юрій Ігнат
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