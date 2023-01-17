'Це тільки початок': Зеленський заявив, що Україна має вже три гарантованих батареї Patriot

Глава держави наголосив, що влада продовжує працювати над новими рішеннями для зміцнення української ППО.

Зеленський заявив, що Україна має вже три гарантованих батареї Patriot / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава отримає від різних країн три батареї зенітно-ракетних систем Patriot. Вони допоможуть захистити українське небо від російських ракет. Про це український гарант сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

"Саме сьогодні прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Новина фактично у продовження наших із ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Patriot. Дякую, Марку! Тобто маємо вже три гарантовані батареї", - сказав президент.

Глава держави наголосив, що це тільки початок. Влада продовжує працювати над новими рішеннями для зміцнення української протиповітряної оборони.

Україна отримає системи ППО Patriot

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 16 січня, у Вашингтоні під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що він теж візьме участь в ініціативі щодо відправки систем ППО Patriot в Україну.

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

Як зазначив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, фахівці ЗСУ можуть оволодіти керуванням зенітними ракетними комплексами Patriot за декілька місяців. Вже є досвід успішного навчання роботі з ППО IRIS-T і NASAMS – їх вдалося освоїти за декілька тижнів.

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