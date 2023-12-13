Це тільки початок: експерт попередив про нові цілі для хакерських атак РФ

За словами експерта з кібербезпеки, хакерські атаки росіян за урядові та неурядові організації в Україні здійснюються майже щодня і по кілька разів.

https://glavred.net/ukraine/eto-tolko-nachalo-ekspert-predupredil-o-novyh-celyah-dlya-hakerskih-atak-rf-10524635.html Посилання скопійоване

Експерт назвав пріоритетні цілі для хакерських атак Росії / Колаж Главред, фото: facebook.com/kyivstar/, pixabay

Окрім останньої атаки на "Київстар" росіяни постійно проводять хакерські атаки, просто інформація про них не потрапляє в публічний простір - про це не повідомляють ні самі постраждалі, ні державні органи. Якщо цього не роблять, відповідно, така їхня ефективність. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун.

За його словами, у росіян над цими атаками працюють спеціальні команди, 16 і 18 центри ФСБ, є потужні групи в ГРУ РФ, про які знають наші спецслужби.

"Що стосується можливих об'єктів для удару, то їх дуже багато - політичне, військове керівництво, різні об'єкти критичної інфраструктури, ключові державні органи тощо", - вказує експерт.

відео дня

Він також додає, що наприклад, сайт СБУ росіяни атакують з 2014 року щодня по кілька разів. Так само, як сайти президента та Верховної Ради.

"У тепловій генерації подібні технології мінімально задіяні, тому в більшості випадків фізично неможливо кібератакою зупинити електростанцію чи теплову станцію. Хто буде наступною жертвою атаки достеменно сказати неможливо - це можуть бути фінансові інститути, транспортні компанії, енергетичні установи тощо", - зазначив Констянтин Корсун.

Однак, як вказує експерт, ці напади не можуть повністю призвести до паралізації країни. Російські сили намагалися здійснити такі паралізуючі атаки на початковому етапі вторгнення.

"Їм цього не вдалося - система доступу до інтернету в Україні не регулюється державою, що надає цій системі великої потужності та стійкості за рахунок децентралізації. Тим паче, що мобільні оператори готувалися до таких сценаріїв заздалегідь, і вклали багато коштів і людського ресурсу на це", - наголошує експерт із кібербезпеки.

Він також робить висновок, що "хакнути" можна будь-яку систему або організацію незалежно від рівня захисту. Однак важливою умовою для цього є час та ресурси, які задіяні в операції.

"У Росії в цьому плані ресурси обмежені, тому навряд чи щось подібне станеться найближчим часом", - резюмує Костянтин Корсун.

Хакерська атака на "Київстар"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вівторок, 12 грудня, функціонування мобільного оператора "Київстар" було порушено через масштабну хакерську атаку. Про це повідомив генеральний директор компанії Олександр Комаров.

Пізніше стало відомо, що певна частина банкоматів, POS-терміналів і інформаційно-платіжних терміналів Ощадбанку припинила свою роботу через несправність в роботі сервісів "Київстар".

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, чому національний роумінг перестав працювати після збою в роботі мережі оператора Київстар. Недоступність національного роумінгу обумовлена тим, що мережі Київстар не могли передавати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.