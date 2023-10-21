"Це пріоритетна ціль": Мельник відповів, куди ЗСУ можуть вгатити ракетами ATACMS

Ракета ATACMS є настільки потужною, що може завдати величезної шкоди Кримському мосту, підкреслив Мельник.

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Мельник відповів, куди ЗСУ можуть вгатити ракетами ATACMS / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Керченський міст є однією з пріоритетних та абсолютно легітимних військових цілей для ураження ракетами ATACMS. Про це в інтервʼю Главреду розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

За словами Мельника, ракета ATACMS є настільки потужною, що може завдати шкоди не лише дорожньому полотну, але одній чи кільком опорам, пошкодження яких фактично унеможливить відновлення Кримського моста на дуже тривалий період.

Експерт також відповів, чи є необхідність завдати ударів по Керченському мосту найближчим часом.

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"Ця необхідність ніколи не зникала, тому удари можливі, щойно така можливість з'явиться, адже зараз росіяни вжили різноманітних заходів для захисту цього мосту від надводних, повітряних дронів та від ракет. Відсутність ударів по мосту до певної міри зумовлена також і тим, що потрібні більш надійні засоби і більше ретельне планування майбутньої операції. Але Керченський міст залишається однією з пріоритетних цілей", - підкреслив він.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

ЗСУ отримали ATACMS та застосовують їх на полі бою

Нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ATACMS на фронті. Глава держави 17 жовтня заявив, що ракети себе вже показали у дії. Він подякував за допомогу американському народу.

Журналісти The New York Times дізналися, яку кількість ракет ATACMS могла отримати Україна. За даними американського видання, Києву передали 20 одиниць. ATACMS передавалися таємно, щоб окупанти не змогли атакувати постачання.

Міністр закордонних справа Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає ще більше ATACMS. За словами глави МЗС, постачання будуть постійними. Також у Києві сподіваються на отримання ATACMS із дальністю пуску 300 кілометрів.

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